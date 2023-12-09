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9 % ارتفاع موازنة مؤسسة التدريب المهني العام المقبل

12/9/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






قدرت الحكومة حجم موازنة مؤسسة التدريب المهني للعام المقبل 2024 بحوالي 19.96 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة مع 18.36 مليون دينار معاد تقديره للعام الحالي، أي بارتفاع نسبته 9 %.
وتم تقدير النفقات الجارية للعام المقبل بنحو 13.57 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 6.4 مليون دينار.
ووردت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023، في تفاصيل النفقات الجارية، حيث زيدت تعويضات العاملين بمبلغ 902 ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات.
وزيادة استخدام السلع والخدمات، بمبلغ 141 ألف دينار، وتركز هذا الارتفاع في بند الكهرباء، وبند مصروفات السلع والخدمات.
أما النفقات الأخرى فتمت زيادتها بمبلغ ألفي دينار، وجاء هذا الارتفاع في زيادة مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
وأما النفقات الرأسمالية فتم زيادتها بمبلغ 555 الف دينار، وتركزت في زيادة مخصصات المشاريع الملتزم بها بمبلغ 355 ألف دينار، ومن أبرزها مشروع إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية بمبلغ 228 ألف دينار، ومشروع مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات مختلفة بمبلغ 200 ألف دينار، ورصد مخصصات لمشروع تطوير تخصص فنون الطهي بمبلغ 200 ألف دينار.
ووضعت المؤسسة الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026، بحيث كانت الأولوية الأولى لتطوير نموذج تدريب مهني حديث يواكب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة.
ومن أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الأولى، تطويروتحديث البرامج التدريبية لتواكب الحداثة والتطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية في معاهد المؤسسة، وتطوير التجهيزات بما يتوافق مع البرامج التدريبية المقدمة، ورفع قدرات المدربين.
وستكون نتائج الأولوية الأولى المتوفعة تطوير بعض البرامج التدريبية لتواكب التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية في عدد من معاهد المؤسسة، فضلا عن تطوير بعض المشاغل التدريبية والتجهيزات بما يتوافق مع البرامج التدريبية المقدمة، وتقديم دورات تدريبية لعدد من المدربين بهدف رفع قدراتهم التدريبية، فيما ستكون البرنامج المرتبط بالأولوية الأولى هي التدريب والتأهيل.
ووضعت المؤسسة أولوية ثانية تتمثل بزيادة مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في منظومة عمل المؤسسة.
ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الثانية، استحداث معاهد التدريب المتميزة، واتفاقيات تدريب تقود إلى التشغيل، والتدريب المبني على الطلب.
وتمثلت نتائج الأولوية الثانية المتوقعة في استحداث عدد من المعاهد التدريبية المتميزة، وعقد عدد من الاتفاقيات للتدريب والتشغيل.
ووضعت المؤسسة أولوية متعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل بزيادة عدد الملتحقات في برامج التدريب المهني، وتوفير معاهد دامجة لذوي الإعاقة، ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بذلك، تشجيع الشابات والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة على الالتحاق ببرامج التدريب المهني، وتدريب وتأهيل متدربين ومتدربات حسب احتياجات سوق العمل.
وتمثلت الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، في استحداث تخصصات تدريبية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وكان من أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، تشجيع الشباب والشابات على الالتحاق بالبرامج التدريبية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ويتوقع تحقيق نتائج مثمرة في هذا المجال.

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