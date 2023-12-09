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الأونروا: 1.9 مليون نازح في غزة

12/9/2023 11:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى في تقرير صدر قبل أيام أنّه ومنذ الـ7 تشرين الأول (اكتوبر)، نزح حوالي 1.9 مليون شخص (85 % من سكان قطاع غزة)، مع الاشارة الى أنّ أشخاصا نزحوا عدّة مرات.
وأكد تقرير لها على أنّ العائلات معرضة للمخاطر الشديدة، في وقت يجري فيه إجبارها فيه على الانتقال مجددا بحثا عن الأمان.
وذكر التقرير أنّه في الشهر الحالي، اخليت 4 ملاجئ تابعة لـ"الأونروا" في خان يونس، عقب صدور أوامر بالإخلاء من السلطات الصهيونية، وحتى ذلك التاريخ، كان نحو 1.2 مليون نازح يقيمون في 151 منشأة تابعة لـ"الأونروا" في محافظات القطاع الخمس، كما أن هناك أكثر من مليون نازح يقيمون في 94 مرفقا في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.
ويبلغ متوسط عدد النازحين في ملاجئ "الأونروا" 10.500 نازح، وهو أكثر من 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية، وكان أعلن عن مقتل عاملين تابعين لـ"الأونروا" الأربعاء الماضي، ليصل عدد من قتل من العاملين التابعين للوكالة 133 قتيلاً منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وذكر التقرير أنّه في المتوسط، تقدم 10.500 استشارة طبية في مراكز "الأونروا" الصحية يوميا، وكان أحد المراكز الصحية التسعة العاملة في المنطقة الجنوبية أغلق الأربعاء الماضي، جراء تصاعد الأعمال العدائية في خان يونس، مشيرا الى أنّه كانت 8 مراكز صحية تابعة لـ"الأونروا" (من أصل 22) ما تزال تعمل في منطقتي الوسط والجنوب، حيث سجلت 8.044 زيارة للمرضى، للاجئي فلسطين وغير اللاجئين على حد سواء.
وذكر انّ هنالك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وتسجل أكثر من 180 حالة ولادة جديدة كل يوم، بينما يستمر تقديم الرعاية للنساء بعد الولادة في الملاجئ، وقد جرى تقديم الرعاية لـ1.371 حالة منذ الـ7 من تشرين الأول (اكتوبر).
وقال إنّ "الأونروا" تستمر بتوزيع الطحين خارج الملاجئ في المحافظات الجنوبية، وقد جرى الوصول إلى 54.863 عائلة للآن.
واستمرت "الأونروا" بتشغيل 9 آبار مياه تضخ 10.000 م3 لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والمياه المنزلية، كما تتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى الملاجئ في منطقتي رفح وخان يونس.
وذكر التقرير أن الملاجئ في رفح، تستقبل المياه الصالحة للشرب عبر صهاريج من مصلحة مياه بلديات الساحل.
ويتواصل جمع النفايات الصلبة من المخيمات وملاجئ الطوارئ ونقلها إلى مكبات النفايات في مناطق الوسط وخان يونس ورفح، بينما هناك حاجة ملحة لشاحنات ومركبات الصرف الصحي.
واستمر توفير خدمة النقل الطارئ للنفايات الصلبة من الملاجئ باستخدام الموارد المتاحة، وهنالك نقص في شاحنات ومركبات الصرف الصحي، وبدأ مقاول من القطاع الخاص بدعم جمع النفايات الصلبة، ونقلها والتحضير لإنشاء مكب مؤقت في رفح.

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