Sunday, 10 December 2023 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال على المحك.. إما توسيع الحرب أو إعلان الفشل في غزة

12/9/2023 11:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






مع تواصل عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة، تتزايد المخاوف من احتمال انتشار الصراع وتمدد الحرب إلى جبهة الضفة الغربية الأكبر حجما بكثير، بحيث تتصاعد التوترات ويزداد غضب الفلسطينيين من الغارات الاحتلال الجوية، التي أدت إلى مقتل الآلاف، فضلا عن اعتداءات المستوطنيين على المواطنين هناك.
ويرى مراقبون، بأن المخاوف من توسع الصراع، تمتد الى الجنوب اللبناني، في ظل تواصل المناوشات بين عناصر حزب الله وقوات الاحتلال على الجبهة الشمالية.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن تواصل الكارثة الإنسانية في القطاع، أدت لزيادة التوترات في الضفة التي كانت تعاني أساسا، من موجة هجمات عنيفة يشنها المستوطنون المتطرفون على الفلسطينيين في مناطق الضفة.
وبحسب، تصريحات لمسؤولين عسكريين واستخباراتيين من الاحتلال، فإنهم يشعرون بالقلق من اندلاع أعمال عنف على نطاق أوسع، ما يتطلب ردا كبيرا من الاحتلال بجيشه المنتشر بكثافة في العملية ضد القطاع، وللحماية من هجوم محتمل في شمال الكيان من جانب حزب الله اللبناني.
وعلى الجبهة السورية، يسود الحذر في دمشق، مع تواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية في مواجهة الاحتلال، بالتوازي مع التصعيد في الشرق، حيث وجود قوات أميركية ومليشيات موالية لإيران.
اللواء المتقاعد فارس كريشان، قال إن دمشق وطهران تتوجسان من توسع الحرب نحو جنوب سورية ولبنان، في وقت تدرك الدول الغربية فيه، أنه ليس في مصلحتها توسع الحرب، لأنها ستسرع بتغيير المعادلات والتوازنات في ساحة الصراع، وما يجري الآن هو سعي المحتل لإضعاف الوجود العسكري الإيراني في سورية ولبنان، وإبعادها عن حدوده.
وتابع: مع استمرار المناوشات على جبهتي سورية ولبنان على الحدود، يخشى من توسع الحرب، لافتا إلى أن الأمور حاليا ما تزال ضمن إطار تبادل الرسائل، فبينما يقصف الاحتلال مواقع لإيران في سورية، ترد المقاومة العراقية بالقصف على مواقع أميركية في سورية، على سبيل الضغط على واشنطن لردع الاحتلال، ما يجعل احتمالات توسع المواجهات قائمة وربما قريبة.
من جهته، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إنه من القطاع إلى الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني، وصولا إلى الضفة، تتنقل الحرب وترتفع حدة التوتر بشكل ملحوظ منذ بدئها على القطاع، إذ أدت سلسلة اعتقالات ومداهمات تنفذها قواته في الضفة لتوقيف آلاف الفلسطينيين، بالإضافة إلى مقتل المئات منهم برصاص الاحتلال منذ 7 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.
وأضاف الحجاحجة، "وسط مخاوف من مخططات، لتوسيع المستوطنات على حساب اقتطاع مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة التي تتحول شيئا فشيئا لجبهة حرب، يجب التنبة الى أن هناك تصعيدا للصراع، في ظل عدم وجود حل يوقف العدوان، وعلينا بأن نتوقع استمرار النزاع، والآن ما نسمعه مجرد أصوات تحذيرية من عدة دول، بينما الكيان متمسكا بموقفه، ولم نر حلا سياسيا سلميا بعد".
واعتبر بأن سياسات الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال، تشكل حافزا وغطاء لمواصلة الهجوم العسكري وقتل المدنيين الأبرياء في غزة، موضحا بأن اتباع واشنطن لهذا النهج يدفع نحو استمرار الحرب وتوسيع نطاقها في المنطقة.
من جهته، يرى د. هاني الكعيبر السرحان، أنه منذ العدوان الهمجي لقوات المحتل على غزة، لوحت طهران بتوسع الصراع، مؤكدة أكثر من مرة، بأن جرائم المحتل المرتكبة في القطاع، لن تمر دون رد، في إشارة إلى الفصائل والمجموعات المسلحة التي تدعمها سواء في العراق أو سورية، فضلا عن لبنان، وحتى اليمن، موضحا أن القرار الإيراني ما يزال يقضي حتى الساعة، بحصر المواجهات، وهذا ما تشهده المواجهات الجارية منذ الأيام الأولى للحرب على الحدود اللبنانية بين حزب الله المدعوم إيرانيا وجيش الاحتلال.
واضاف السرحان، أن "الجميع يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية، ومن توسع دائرة الصراع إلى الضفة، وتفجر الأوضاع في القدس في ظل هجمات المستوطنين المدججين بالسلاح هناك".
وأوضح، أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح بإنهاء الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، وأن السبيل الوحيد، هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وقال السرحان، إذا لم تتوقف جرائم وفظائع المحتل، بما في ذلك الحصار والقتل الجماعي في غزة، فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا، وسيتوسع مسرح المعركة لتمتد لعدة جبهات، بخاصة مع استمرار الحرب وتوسعها على المحور البري، ما سيدفع أطرافا أخرى، بما في ذلك فلسطينيو الضفة وحزب الله، للدخول إلى ميدان الحرب التي تعد حاليا نقطة انعطاف في الشرق الأوسط، الذي قد يشهد نشوب صراع أوسع نطاقا، مع استمرار مساعي حكومة الاحتلال استبدال التصورات الإقليمية عن ضعف الكيان وهشاشته بصور قوته التي لا تقهر.

MENAFN09122023000072011014ID1107564907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث