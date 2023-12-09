غزة تضرب عمود خيمة مشروع الاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) سيف السيد

- منذ طوفان الأقصى.. 470 ألفا غادروا فلسطين المحتلة ولم يعودوا

- 25 % من اليهود يفكرون بالهجرة من فلسطين و6 % هموا بالرحيل

هجرة يهودية عكسية وضعف في الإقبال على المجيء لفلسطين المحتلة ونزاعات داخلية في حكومة الاحتلال، جميعها مؤشرات وتفاعلات تشي، بحسب مراقبين، بزعزعة حجر زاوية مشروع الاحتلال في فلسطين.

مشروع الاحتلال، القائم على إغراء اليهود في شتى أصقاع العالم للمجيء إلى فلسطين للإقامة فيها كوطن لهم، لم يعد مغريا ولا مقنعا بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

ففكرة المشروع الصهيوني قائمة على ثنائية الأمن والرفاه، الجزئيتان اللتان نسفتا عن بكرة أبيهما بعد ما وجد المستوطنون أنفسهم، وهم في منازلهم المحصنة، بين أيدي المقاومة في اليوم الذي أطلقت عليه المقاومة الفلسطينية "العبور العظيم"، حين علت تكبيرات المقاومين في أرجاء مستوطنات الغلاف بعد إخراج فرقة غزة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال عن الخدمة بالكامل.

ومن تبعات طوفان الأقصى، تدهور مؤشرات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فبحسب تحليل أجرته "الغد" لبيانات الهجرة اليهودية، كان معدل المهاجرين اليهود الجدد إلى فلسطين يسجل 3.6 ألف مهاجر كمتوسط شهري خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكن هذا المعدل انزلق إلى 1.1 ألف مهاجر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معظمهم في الأسبوع الأول من الشهر بحسب بيانات سلطة السكان والهجرة في كيان الاحتلال.

البيانات السابقة تؤكد انخفاض جاذبية الهجرة بين اليهود في شتى أنحاء العالم إلى فلسطين المحتلة بنسبة 70 % على أساس شهري، وبحسب البيانات ذاتها بلغ عدد المهاجرين الجدد 11 ألف مهاجر في الربع الثالث من العام الحالي.

تلاشي جاذبية الهجرة لم يبدأ بعملية طوفان الأقصى، فقد سبقها تراجع في مؤشرات الهجرة مدعوما بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في كيان الاحتلال بسبب سياسة حكومة رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، وتحديدا خطة إضعاف القضاء التي أثارت الشارع الإسرائيلي وتسببت بنزاع داخلي.

فبسبب الخلافات الداخلية وخطة إضعاف القضاء، التي كان نتنياهو عرّابها، انخفض عدد المهاجرين من 20 ألف مهاجر في الربع الأول من العام 2023 إلى 11 ألفاً في الربع الثالث، ليتراجع معدل المهاجرين الجدد

45 %.

وعلى مرّ العقود، ومنذ مطلع القرن العشرين، تتباهى الوكالة اليهودية بدورها في استقدام اليهود من حول العالم إلى فلسطين التاريخية، إلا أن الصراعات الداخلية في كيان الاحتلال وتعاظم الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو المتطرفة قوّضت جهود الوكالة الاحتلالية بضعف مؤشرات الهجرة لفلسطين المحتلة وتزايد مؤشرات الهجرة العكسية.

و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، التي تعد الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية، هي المسؤولة عن تنسيق هجرة اليهود إلى فلسطين التاريخية، وكانت قد تأسست في العام 1908 في مدينة يافا تحت اسم "مكتب فلسطين" كواجهة لتمثيل اليهود أمام السلطان العثماني والسلطات الأجنبية الأخرى في حينه.

ومن أبرز مهام الوكالة تعزيز الاستيطان، وجمع الأموال، وتثقيف اليهود خارج فلسطين بالأهداف الصهيونية تحت ما تسميه "العودة اليهودية"، لكن من الواضح أن هذه المؤشرات لا تؤتي ثمارا لعمل الوكالة.

وفي سياق مواكب لانخفاض عدد المهاجرين، نجد مؤشرا آخر يتمثل بتزايد معدل الهجرة العكسية لليهود، بمغادرة فلسطين المحتلة بأعداد كبيرة، بحسب سلطة السكان والهجرة في كيان الاحتلال، التي أكدت أن "عملية طوفان الأقصى دفعت العديد من اليهود لمغادرة "الكيان" إلى موطنهم الأصلي".

وبحسب بيانات رسمية نشرت في وسائل إعلام عبرية، فقد غادر فلسطين المحتلة زهاء نصف مليون مستوطن ولم يعودوا إليها منذ عملية طوفان الأقصى حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

فبحسب بيانات سلطة السكان والهجرة، فقد غادر فلسطين المحتلة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين نحو 370 ألف مستوطن، في حين غادر حوالي مليون مستوطن خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى الأسبوع الأول من تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، عاد منهم 400 ألف، لكن حوالي 600 ألف من المسافرين الذين غادروا لقضاء العطلات لم يعودوا.

ومجموع هؤلاء الذين غادروا 970 ألفا، وبحسب البيانات الرسمية لكيان الاحتلال، عاد إلى فلسطين المحتلة حوالي 500 ألف خلال العدوان على غزة، اي خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، ما يعني بقاء 470 ألفا خارج فلسطين المحتلة ما يشي ببقائهم في بلدانهم الأصلية التي أتوا منها.

يشار إلى أن عدد سكان فلسطين المحتلة يبلغ 9.66 مليون نسمة، منهم 7.6 مليون من اليهود وزهاء مليوني فلسطيني (من يطلق عليهم عرب الـ48)، بحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بنهاية 2022.

وبحسب الإعلام العبري، يشهد "الكيان" توجها متزايدا للإسرائيليين للانتقال إلى تجربة الحياة في الخارج، وهو التوجه الذي تزايد مع تولي حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعتمد على الأحزاب الحريدية والتيار الديني واليمين المتطرف.

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته الإذاعة الصهيونية الرسمية "كان"، فإن أكثر من 25 % من اليهود البالغين (فوق 18 عاما)، يفكرون بالهجرة تفكيرا جدّيا، في حين شرع 6 % بإجراءات عملية للهجرة، وذلك بسبب تغلغل نفوذ الأحزاب الحريدية والتيار اليميني الديني لمفاصل الحكم، والإصلاحات بالجهاز القضائي التي يراها بعضٌ ممّن شملهم الاستطلاع "انقلابا على الديمقراطية ونظام الحكم".

وأُجري هذا الاستطلاع على خلفية الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإصلاح الجهاز القضائي خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشي بتزايد هذه النسبة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب المفتوحة على غزة وتواصل قصف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات والمدن المحتلة.

ويقدر الاستطلاع الذي أشرف عليه وأعده البروفيسور كميل فوكس، المختص في استطلاعات الرأي، بأن مئات آلاف اليهود يتجهون في المستقبل لهجرة الكيان، في حين يلاحظ أن الكثير من العائلات اليهودية تسدي النصائح لأولادها بالهجرة، واستصدار جوازات أجنبية أو حتى القيام بخطوات فعلية من أجل الهجرة.

وفي الأثناء، يرى مراقبون أن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يخوض حاليا حربين، الأولى ضد غزة، والثانية المحاكمة بشأن تهم الفساد، مؤكدين أنه سيخسر الحربين، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ استئناف المحاكمة الأسبوع الماضي جاء بعد أن أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم الصهيونية، بحيث توقفت المحاكم عن النظر في القضايا غير العاجلة، في أعقاب الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر)، لافتةً إلى أنّ نتنياهو عاد الآن إلى قفص الاتهام، على الأقل نظرياً.









