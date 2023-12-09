Sunday, 10 December 2023 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية: نتابع أوضاع المواطن الأردني عمار الحويطات في سجون الاحتلال

12/9/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تل أبيب، أوضاع المواطن الأردني عمار مصطفى أحمد مرضي الحويطات السجين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن المواطن عمّار مسجل على قوائم الوزارة، وكان قد حكم بالسجن المؤبد بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٢.

وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في تل أبيب تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية لزيارة المواطن عمّار والاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

MENAFN09122023000072011014ID1107564905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث