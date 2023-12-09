الخارجية: نتابع أوضاع المواطن الأردني عمار الحويطات في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تل أبيب، أوضاع المواطن الأردني عمار مصطفى أحمد مرضي الحويطات السجين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن المواطن عمّار مسجل على قوائم الوزارة، وكان قد حكم بالسجن المؤبد بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٢.
وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في تل أبيب تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية لزيارة المواطن عمّار والاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
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