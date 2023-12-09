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الأردن يرحب بتوصل حكومتي أذربيجان و أرمينيا لاتفاق سلام

12/9/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا الصديقتين تبني إجراءات لبناء الثقة للوصول لتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أهمية هذه الخطوة التي توصل لها مكتب رئيس الجمهورية الأذربيجاني ومكتب رئيس الوزراء الأرمني، خلال مفاوضات أجرياها يوم الخميس، معرباً عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين، يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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