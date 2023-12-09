273 شهيدا بالضفة منذ بدء الحرب على غزة
التاريخ
12/9/2023 11:30:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 273 فلسطينيا
منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و451 منذ بداية العام في
الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. (الجزيرة نت)
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