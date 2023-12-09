صدمة بصفوف جيش الاحتلال.. يرتدون سترات واقية تعود لحرب فيتنام

أثارت ورقة مرفقة بسترة واقية من الرصاص صدمةً بين جنود بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ كُتب عليها ملاحظة تعود إلى تاريخ 22 أغسطس/آب 1963، أي إلى حقبة حرب فيتنام (1955 – 1975)، وتم تقديم هذه السترة الواقية إلى أحد جنود الاحتياط ضمن جيش الاحتلال.



موقع Times Of Israel الإسرائيلي ذكر، السبت 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الورقة كُتب عليها هذه الملاحظة: "عزيزي الجندي، هذه السترة لا جدوى منها إن لم ترتدِها، يمكنك ارتداؤها فوق قميصك أو معطفك، أو تحت طبقات أخرى من الملابس إذا اقتضى الأمر. التوقيع: الجيش الأمريكي، ناتيك، ماساتشوستس، 22 أغسطس/آب عام 1963".



لفت الموقع إلى أن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تم تزويدهم بسترات قادمة مباشرة من خط تجميع يعود لعام 1963، وقال إن الكتيبة التي تتلقى هذه السترات كتيبة قتالية احتياطية تتألف من جنود مشاة في الجيش الإسرائيلي يُتوقع أن يكونوا جاهزين للقتال.



أكد الموقع أن هذه الوحدات ليست وحدات دعم، وأن معظمها يتمركز في مناطق شديدة الخطورة بالقرب من الحدود، ولكن ليس داخل غزة.



لا يُعرف تحديداً إن كان جيش الاحتلال اشترى هذه السترات حديثاً ونقلها جواً إلى إسرائيل، أم كانت مخزنة في مستودعات الطوارئ التابعة للجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين.





يُشير الموقع الإسرائيلي أيضاً إلى أنه بعد اندلاع الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت الكثير من المنظمات المدنية إلى تعبئة وجمع التبرعات من آلاف الأشخاص، من أجل توفير سترات واقية من السيراميك بكميات كبيرة للجنود الاحتياطيين (وربما القوات النظامية).



من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لديه سترات واقية سيراميكية لجميع الجنود النظاميين والاحتياطيين، وعزا أي تأخير في الإمدادات إلى "مشكلات تنظيمية داخل سلسلة التوريد".



بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "أي مقاتل يدخل غزة أو مناطق القتال الأخرى، يُلزم بارتداء درع من السيراميك، الذي يصدف أن أول استخدام عملي له كان خلال حرب فيتنام".



لفت الموقع إلى أن "مواطنين وكيانات خاصة نجحوا في شراء ونقل وتوزيع آلاف السترات الواقية في أول أسبوعين من الحرب، لكن استيراد معدات عسكرية أو شبه عسكرية إلى إسرائيل يقتضي أن توقع جهة أمنية مُعترف بها على المستندات لضمان تخليص هذه المعدات من الجمارك".





عادةً ما تكون الشركات الخاصة العادية عاجزة عن استيراد منتجات من هذا النوع، ولمواجهة هذه الصعوبات الإجرائية يمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي تصاريح استيراد خاصة.



مكّن هذا الإجراء الكيانات الخاصة أو الأفراد من شراء السترات في الخارج، ونقلها جواً، وسداد نفقات التخليص الجمركي، وتسليمها. وفي بعض الأحيان، كانت تُسلَّم مباشرة إلى أيدي جنود الاحتياط، وفي أحيان أخرى، كانت تُسلَّم من خلال الوحدات المعنية في الجيش الإسرائيلي.



وقال مدني شارك في استيراد السترات خلال الحرب لموقع Times Of Israel، إنه لا يزال يتلقى طلبات يومية من أفراد عائلات وأقارب جنود يحتاجون إلى سترات واقية من السيراميك، غير أنه لم يعد مسموحاً للجهات المدنية بإدخالها، ولا توجد مستودعات طوارئ مدنية تخزن هذه السترات.



بدوره أشار جيش الاحتلال لوجود مركز تبرع يمكن التواصل معه، وتتولى وزارة الدفاع التعامل مع هذه التبرعات المقدمة للجيش، وتفحص الوزارة المعدات المُتبرَّع للتأكد من أنها تفي بالمعايير القياسية، وبعدها تُسلّم للجنود.



لدى سؤال الجيش الإسرائيلي عن السترات التي تعود إلى حقبة حرب فيتنام، قال: "هذه السُّترات فحصناها وهي تفي بالمعايير"، وفقاً للموقع الإسرائيلي.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفاً و490 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست

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