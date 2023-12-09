Sunday, 10 December 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة: الوفيات بسبب الجوع والمرض بغزة قد تفوق الناتجة عن القنابل

12/9/2023 11:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض في غزة قد تفوق الناتجة عن القنابل.

وذكرت المنظمة أن أطفال غزة محكوم عليهم بمزيد من القصف والمجاعة والمرض.

وشددت على أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب مميت للأطفال. (الجزيرة نت)

MENAFN09122023000072011014ID1107564898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث