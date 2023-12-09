قوات العدو تتلقى الصدمات في خان يونس
التاريخ
12/9/2023 11:30:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".
كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.
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