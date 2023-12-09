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قوات العدو تتلقى الصدمات في خان يونس

12/9/2023 11:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

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