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عبد اللهيان: قد يخرج الوضع عن السيطرة في المنطقة

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم جرائم "إسرائيل" فإن هناك احتمالا لخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبر عبد اللهيان استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي العام الدولي. (الجزيرة نت)

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