عبد اللهيان: قد يخرج الوضع عن السيطرة في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم جرائم "إسرائيل"
فإن هناك احتمالا لخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبر عبد اللهيان استخدام المادة 99
من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي
العام الدولي. (الجزيرة نت)
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