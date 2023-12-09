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دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ندّدت كل من سلطنة عُمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف النار بغزة.

وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعدّ إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.

بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار، الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

كما ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعدّ خيبة أمل كاملة.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي. (الجزيرة نت)

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