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أردوغان: الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.

وأضاف أردوغان أن "إسرائيل" تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر تلحق العار بكل الإنسانية.

وتابع: مرتكبو المجازر الوحشية في غزة ستتم محاسبتهم أمام المحاكم الدولية. (الجزيرة نت)

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