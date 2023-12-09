أردوغان: الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان إن فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من
الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.
وأضاف أردوغان أن
"إسرائيل" تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر
تلحق العار بكل الإنسانية.
وتابع: مرتكبو المجازر
الوحشية في غزة ستتم محاسبتهم أمام المحاكم الدولية. (الجزيرة نت)
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