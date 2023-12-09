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حماس: إسرائيل لا تكترث لحياة أسراها

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت حركة حماس إن ما تتصوره "إسرائيل" بشأن إمكانية تحرير أسراها بمغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها لحياتهم.

يأتي ذلك بعد يوم من فشل عملية نفذها الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة لاستعادة أحد الجنود الأسرى لدى كتائب القسام.

وأكدت كتائب القسام أن العملية انتهت بمقتل الجندي الأسير ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة الإسرائيلية. (الجزيرة نت)

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