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الحوثيون يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أنهم قرروا منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل إذا لم يتم إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وأكد الناطق العسكري العميد يحيى سريع أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا.-(وكالات)


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