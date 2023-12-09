الحوثيون يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل

الحوثيون يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل
التاريخ
12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أنهم قرروا منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل إذا لم يتم إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وأكد الناطق العسكري العميد يحيى سريع أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفا مشروعا.-(وكالات)
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