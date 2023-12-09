جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود وضباط في غزة
التاريخ
12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جنوبي القطاع.
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