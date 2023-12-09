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ضراوة المقاومة الفلسطينية تربك الاحتلال وترفع خسائره

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوتين للاحتلال في كمينين وأجهزت على عناصرهما، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.
كما أعلنت القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا 21 آلية في جميع محاور القتال بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا آليات ودبابات إسرائيلية في محاور التقدم بمدينة غزة.
في الأثناء، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كثيفة على تل أبيب الكبرى، بينما أكد مصدر أمني للاحتلال أن الرشقة الأخيرة من الصواريخ أطلقت من جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس، فقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وحدة الإنقاذ الإسرائيلية رقم 669 نقلت جرحى من الجنود الإسرائيليين شمال قطاع غزة.
وكشفت الصحيفة أمس أن الأرقام التراكمية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) فلكية: أكثر من 5 آلاف جندي جريح وصلوا المستشفيات، وأكثر من ألفين تم الاعتراف بهم رسميا على أنهم معاقون بالجيش وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع.
وأضافت أن من بينهم أيضا ألف جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع.
ولم توضح "يديعوت أحرونوت" ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين أم لا.
وكشفت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة.
ونقلت الصحيفة عن ليمور لوريا رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع قولها: لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا. أكثر من
58 % من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما فيها تلك التي تتطلب عمليات بتر.
وتابعت لوريا: حوالي 12 % منها عبارة عن إصابات داخلية: الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية. وهناك أيضا إصابات في الرأس والعين.
وأضافت أن هناك حوالي 7 % مصابين نفسيا "وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة" لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب أيضا مصاب نفسيا، وأيضا لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائما بعد أشهر أو أكثر من الحرب.
وأعلن جيش الإحتلال مقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك غزة أول من أمس، ليصل عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة إلى 97.
وبذلك يرتفع إلى 421 عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية العدوان على غزة، وفق الأرقام الرسمية للاحتلال.
ويشن جيش الإحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 17 ألفا و500 شهيد، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
في السياق أقر مسؤولون عسكريون سابقون وحاليون بكيان الاحتلال أن الجيش يخوض قتالا صعبا بمواجهة المقاومة في قطاع غزة، واصفين ما جرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأنه إهانة غير مسبوقة بتاريخ دولتهم منذ تأسيسها قبل 7 عقود. فمن جانبه لم يخف الجنرال في الاحتياط غانس تسور أن القوات الإسرائيلية تدفع أثمانا باهظة وأن جنودا يسقطون كل يوم في غزة.
وردا على سؤال للمذيع رافني ريشف مقدم برنامج على القناة 12 بشأن مقتل 14 جنديا إسرائيليا، 13 منهم في قطاع غزة أمس، قال المسؤول العسكري السابق أوهيد جيمو أن ذلك يعود بسبب أن حماس تخوض قتالا عنيدا شمال القطاع.
وأضاف "أريد أن أذكرك أنه حتى موعد وقف إطلاق النار لم تدخل إسرائيل (منطقة) حي الشجاعية إنما حاصرتها وكانت حولها ولم تدخلها" واصفا الشجاعية بأنها أحد أهم معاقل حماس إن لم تكن معقلها الرئيسي.
من جانبه كشف وزير الداخلية أرييه درعي بأنهم باتوا يعرفون اليوم ما لم يكونوا يعرفونه بالسابق "عندما دخلنا إلى القطاع وأخذنا موادا كثيرة، أصبحنا نحن نعرف ما برنامجهم، الا أنه الان لهم برنامج مختلف.
وهو ما ألمح إليه نوعم دبيبي المسؤول السابق عن التجنيد الشمالي، والذي أقر بالفشل الكبير الذي حدث في في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقال "كنت موجودا ذلك اليوم من الحرب ولم يكن الجيش موجودا. الفشل والإهانة التي أصيبت بها الدولة غير مسبوقة في تاريخها. لقد دفعنا الكثير نتيجة هذا الفشل".
وشدد على ضرورة رحيل رئاسة الجيش والحكومة والاستخبارات مباشرة بعد الحرب فـ"لا يمكنهم البقاء بأماكنهم بعد هذا الفشل" وأضاف "أريد أن أقول إن الحرب في خان يونس صعبة جدا".-(وكالات)

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