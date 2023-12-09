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نازية الاحتلال تتفشى بكل بقعة من فلسطين

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






تتفشى نازية الاحتلال في كل بقعة من فلسطين المحتلة؛ فيخنق حد الموت بالقنابل الغازية نحو 10 آلاف فلسطيني محتمين بمركز إيواء بشمال قطاع غزة، ويغرق وسطه وجنوبه بوابل غاراته الدموية.
كما يحرم الاحتلال أطفال القدس المحررين حديثا "بصفقة التبادل" من التعليم مدى الحياة، وتفوه قادته بعبارات ناضحة بالتطرف والعنصرية، متفوقا على سلفه النازي بمشاهده المروعة، طالما أباح له الضوء الأخضر الأميركي مجددا إبادة الفلسطينيين.
وفي ضوء المسعى العربي والإسلامي لتكرار طرح مشروع قرار لوقف العدوان على قطاع غزة، عقب إفشال "فيتو" واشنطن لتمريره في مجلس الأمن وسط تنديد فلسطيني ودولي واسع، فإن دعوات تنطلق عبر فضاءات العالم لحملة إضراب تضامنا مع القطاع، بينما يحاول الاحتلال باستماتة اجتياح عمق خان يونس، جنوبا، تحت غطاء قصف جوي كثيف أدى لاستشهاد أكثر من 133 شهيدا فلسطينيا خلال يوم أمس.
وكلما غرق الاحتلال في ضغوط فشله الإستراتيجي الثقيلة وخساراته، البشرية والمادية، الفادحة، مقابل "انتصارات تكتيكية" محدودة بتقدم بري بدون السيطرة الكاملة على القطاع، فإنه يزداد وحشية، بارتكاب المجازر والجرائم البشعة التي أدت لارتقاء زهاء 17500 شهيد، منهم 7870 طفلا و 6121 امرأة وأكثر من 42 ألف جريح ونحو 7780 مفقودا، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية، لا سيما "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، التصدي للقوات المتوغلة داخل القطاع، وقصف المستوطنات الإسرائيلية.
وتستغل قوات الاحتلال غياب التغطية الإعلامية في شمال قطاع غزة لتتمادى في جرائمها بقتل المدنيين الآمنين في بيوتهم، ومراكز الإيواء، والشوارع، فيما تعتقل مئات الفلسطينيين بعد تعريتهم، وسط دعوة عنصرية لنائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، المتطرف "أرييه كينغ" لدفن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة وهم أحياء.
ويلف الغموض أوضاع الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، حيث ينفذ الاحتلال مجازر مستمرة أدت إحداها إلى استشهاد 10 فلسطينيين و 15 جريحا، منهم 8 في حالة الخطر الشديد في مدرسة محاصرة منذ أسبوع وتؤوي أكثر من 3 آلاف فلسطيني نازح في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بالتزامن مع شن غارات متواصلة وعنيفة تستهدف عدة مناطق في جباليا، شمالي قطاع غزة.
في حين كثف الاحتلال من شن غاراته الجوية والمدفعية على منازل مأهولة بالسكان في رفح وشمال غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية، بما تسبب في استشهاد العديد من الفلسطينيين المحتمين فيها نتيجة استنشاق قنابل الغاز، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
بينما ارتقى عدد كبير من الفلسطينيين جراء قصف منازل سكنية وسط خان يونس، منهم 6 شهداء من عائلة فلسطينية واحدة، و13 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء في قصف منزل عائلة تضم نازحين، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية أبنية سكنية أخرى، وسط رفح، ما أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل وفقدان آخرين، وانتشال 5 شهداء من تحت الركام.
وأمعن الاحتلال في عدوانه ضد أنحاء القطاع؛ فارتقى أربعة شهداء على الأقل وانتشال 5 شهداء من تحت الركام باستهداف منزل في مخيم النصيرات، وسط القطاع، والذي أجهزت عليه طائراته الحربية بالغارات الجوية، التي طالت أيضا مدينة غزة، وأدت لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
وفي الضفة المحتلة أعدمت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا أمس في مدينة الخليل بعد اقتحام منزله ببلدة دورا واعتقال أخيه، كما اقتحم الاحتلال نابلس، مما أدى لوقوع اشتباكات، وسط مواصلته حملة الاعتقالات.
وأكدت عائلة الشهيد أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل ودمرت محتوياته واعتدت بالضرب وأطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، مما أدى لإصابة نجلها.
وأضافت أن قوات الاحتلال منعت أحدا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن تعتقله وهو ينزف، كما اعتقلت شقيقه، مشيرة إلى أن الجنود استولوا على مركبتين وسرقوا مبلغا ماليا وشيكات، قبل أن ينسحبوا من المنزل.
ووسط مواصلة الاحتلال تصعيده بالضفة الغربية، أعلنت حركة "فتح" الاضراب الشامل في جميع أنحاء الحياة بالمدينة.
من جانبه، دان الرئيس محمود عباس، قيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على قطاع غزة.
ووصف الرئيس عباس، في تصريح له أمس، الموقف الأميركي "بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية"، محملا إياها "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة لعدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني، حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا".
وأكد أن السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وقال الرئيس عباس إن ذلك "سيعطي ضوءا أخضر إضافيا للاحتلال لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسيشكل عارا يلاحق الولايات المتحدة سنوات طوال.
وأدانت حركة "حماس" بأشد العبارات "إفشال إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة".
واعتبرت الحركة، في تصريح لها أمس، "الإدارة الأميركية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة".
ودعت "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أخفق أول من أمس، للمرة الثانية، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو).
وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت بريطانيا (صاحبة حق النقض) عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض، ما أدى لإفشال مشروع القرار.
يأتي ذلك في ظل دعوات تنطلق على مستوى عالمي لحملة اضراب، غدا، تشمل قطاعات اقتصادية أو تعليمية أو غيرها من القطاعات المؤثرة مباشرة في المجتمعات، تضامنا مع قطاع غزة، ومن أجل لفت الانظار إلى ما يجري في القطاع من جرائم وحرب إبادة جماعية، بينما تتقصد حكومات العالم الغربي التغاضي عنها وتحميل المسؤولية للضحية وتبرئة الجلاد، وفق ما صدر في بيانهم.

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