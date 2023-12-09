إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرا إضافيا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرا إضافيا
التاريخ
12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن المعارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر شهرا.
MENAFN09122023000072011014ID1107564885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.