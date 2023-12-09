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إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرا إضافيا

12/9/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن المعارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر شهرا.

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