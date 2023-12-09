اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

مايكل يونغ - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/11/9

تناقش جنيف عبدو، في مقابلة معها، كيف أثارت الحرب على غزة الشقاق داخل المجتمعات الغربية. وجنيف عبدو هي باحثة في شؤون الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، ومؤلفة لأربعة كتب عن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. يتمحور كتابها المقبل المتوقع صدوره في العام 2025 حول الشيعة في العالم العربي، ويحمل عنوان "المسلمون الآخرون" The Other Muslims. عملت عبدو في مراكز أبحاث عديدة، من بينها "مؤسسة بروكينغز" و"مركز ويلسون"، وحازت على جوائز كثيرة، من بينها "منحة جون سيمون غوغنهايم". أجرى "ديوان"، التابع لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، مقابلة معها في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) للتحدّث عن الصراع الدائر راهنًا في قطاع غزة، ومناقشة تأثير هذه الحرب، والسرديات المحيطة بها، على المجتمعات في الدول الغربية وعلى النتائج السياسية فيها.

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مايكل يونغ: إن الصراع في غزة هو، في المقام الأول، صراع سرديات: لدينا من جهة سردية إسرائيلية تركز على ضحايا هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومن الجهة الأخرى لدينا سردية فلسطينية تسلّط الضوء على السياق الذي جعل وقوع هذا الهجوم ممكنًا. هل من عِبَر أساسية يمكنك استخلاصها من هذا الوضع؟

جنيف عبدو: العبرة الأولى تخصّ الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، مفادها أن قضاء سنوات في اتّباع استراتيجية الالتفاف حول مسألة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة ليست أمرا واقعيا ولا مستداما. وقد صرّح مسؤولون وخبراء إسرائيليون علنًا خلال الشهر الماضي بأن استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من السياسيين الإسرائيليين كانت تهدف إلى تهميش مساعي الحركة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى إقامة دولة. وقد حقّقت إسرائيل ذلك من خلال تطبيع العلاقات مع دول خليجية، وكانت تأمل أيضًا في تطبيع العلاقات مع المزيد من هذه الدول. وكانت هذه الدول مشاركة في هذه الاستراتيجية، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الكثيرة على مرّ السنوات أظهرت أن الرأي العام العربي معارضٌ للتطبيع. وقد بذلت الإدارات الأميركية قبل إدارة الرئيس جوزيف بايدن بعض المساعي لإطلاق ما يُسمّى "عملية السلام"، لكن هذه الجهود وُلِدت مُجهَضة منذ البداية لأن الفلسطينيين لم يكونوا في بعض الأحيان جزءًا من المفاوضات، ولأن المقترحات انحازت إلى المصالح الإسرائيلية.

العبرة الثانية التي تكتسي أهمية كبيرة في تحديد مسار الأمور بعد توقّف القصف الإسرائيلي على غزة، هي أن حماس لا يمكن القضاء عليها. ثم أن أي حلول مستقبلية للصراع، أو أي مفاوضات مُقبلة، لا بدّ أن تشمل حماس لأنها حركة اجتماعية وإيديولوجية متجذرة في عمق النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وحتى لو ألحقت إسرائيل هزيمة عسكرية بحماس، كما وعد نتنياهو (على الرغم من علامة الاستفهام الكبيرة التي تحيط بهذه المسألة)، فسوف تستمر أنشطة حماس الدينية، وستظلّ تحظى بدعم اجتماعي في أوساط المجتمع الفلسطيني. لا يمكنك فصل حماس كحركة عن الشعب الفلسطيني. وقد أصدر خليل الشقاقي، وهو أستاذ يعمل في رام الله وأجرى استطلاعات للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لأكثر من 30 عاما، استطلاعا يؤكد تعاظم نفوذ حماس في أوساط الفلسطينيين.

لقد كشفت تصريحات بايدن المضللة وغير المدروسة الداعمة لـ"قضاء" إسرائيل على حماس، فضلا عن تصريحات بعض المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية، عن جهل الولايات المتحدة بالحركات الإسلامية. وقد دفع هذا الواقع واشنطن، على مدى السنوات الثلاثين الماضية، إلى انتهاج سياسات غير ناجحة إطلاقًا في الشرق الأوسط. وسيُدرج التاريخ الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن على قائمة الدبلوماسيين الأكثر انحيازًا الذين خدموا في الإدارة الأميركية، بسبب محاباته لإسرائيل.

أما العبرة الثالثة فتسلط الضوء على أهمية الرأي العام العربي. منذ الانتفاضات العربية التي اندلعت قبل أكثر من عقد، حاولت الولايات المتحدة نسيان مسألة الاحتلال الإسرائيلي. وتجاهلت حكومات دول الخليج بدورها المواقف السائدة في أوساط شعوبها من أجل جني المكاسب من إسرائيل وواشنطن. لكن الشارع العربي لم ينسَ أبدا الفلسطينيين، وتجلى ذلك بوضوح على مدى الشهر الماضي، إذ تظاهر عشرات الآلاف من العرب دعما للفلسطينيين، ما أرغم أنظمتهم على تغيير توجهها. اليوم، وللمرة الأولى منذ سنوات كثيرة، أصبحت الأنظمة العربية وشعوبها متوافقة في هذا الصدد. بل قامت بعض الدول التي لديها معاهدات سلام مع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها منها.

ولكن على عكس الدول العربية، لم يتعلم بايدن بعد هذا الدرس. فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تشهد المدن الأميركية الكبرى مظاهرات للعرب الأميركيين والمسلمين الأميركيين ضدّ الرئيس وموقفه الداعم لإسرائيل. ومع ذلك، بقيت سياسة الولايات المتحدة على حالها تقريبًا. ويُرجَّح أن يؤدّي غضب العرب والمسلمين إلى خسارة بايدن الانتخابات الرئاسية في العام 2024، حتى أنّ عربًا ومسلمين لدى بعضهم أقارب يعيشون في غزة والضفة الغربية تعهّدوا بعدم الإدلاء بأصواتهم العام المقبل. وواقع الحال هو أن بايدن سيواجه صعوبة في تحقيق الفوز في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا من دون أصواتهم.

والعبرة الرابعة والأخيرة هي أن العالم لم يعد خاضعًا لهيمنة الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل. فقد عمَدت الولايات المتحدة إلى تهميش نفسها، حيث كانت ضمن أقلية صغيرة من الدول التي صوّتت ضدّ وقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أي ضمن الدول الأربع عشرة التي عارضت وقف إطلاق النار، فيما صوّتت 120 دولة لصالح القرار)، وهو ما قوّض معاييرها الأخلاقية التي التزمت بها في حالات أخرى.

فقد شكّل دعم واشنطن القوي لأوكرانيا إنذارًا للصين كي تترك تايوان وشأنها، حيث كان أي عدوان ضدّ الجزيرة سيُقابَل بدعم غربي مماثل. لكن الإحجام عن دعم غزة يشير إلى أن التأييد الغربي قد يكون مشروطًا بلون بشرة الضحايا. وإذا ظلّ الغرب غير متأثِّر أمام مشاهد قتل آلاف الأطفال من "ذوي البشرة السمراء"، فهل سيحرّك ساكنًا فعلًا لإنقاذ أطفال من ذوي البشرة "الصفراء"؟ هذا سؤالٌ ربما يجول في ذهن بكين.

بشكل أعمّ، سارت الولايات المتحدة على نهج القوى "الاستعمارية" الغربية القديم. وتعتبر دول كثيرة أن هذا دليلٌ على أن سلوك واشنطن ليس مدفوعًا بالقيم العالمية، وأنها مجرّد قوة إمبريالية أخرى. ولا ترى الكثير من الدول أي فرق بين إمبريالية روسيا وإمبريالية الولايات المتحدة. فالمسألة لا تتعلّق بالخير والشر، ولذلك ستقدّم هذه الدول دعمها في مواقف مختلفة وفقًا لما تُمليه عليها مصالحها الوطنية.

يونغ: كنتِ على سفَر خلال الفترة التي أعقبت اندلاع الصراع في غزة. كيف اختلفت طريقة تغطية الصراع في أوروبا عن طريقة تغطيته في الولايات المتحدة؟ وعلى ماذا يدلّ ذلك برأيك؟

عبدو: إن متابعة الأخبار في وسائل الإعلام الأوروبية الرئيسة مقارنةً مع نظيراتها الأميركية أشبه بمشاهدة حربَين مختلفتَين. وبما أنني عملت في السابق صحفية ومراسلة لشؤون الشرق الأوسط على مدى 25 عامًا، يمكنني القول إن العاملين في وسائل الإعلام الأميركية، ولا سيما شبكة CNN وقناة MSNBC وحتى صحيفة "نيويورك تايمز"، لا يلتزمون على ما يبدو بالمعايير الأخلاقية نفسها التي كانت قائمة عندما كنت أزاول مهنة الصحافة. ففي الكثير من الأحيان، يتم تسليط الضوء على الموقف الإسرائيلي والأميركي، ويفوق عدد المحلّلين اليهود أو الإسرائيليين بكثير الحفنة القليلة من الفلسطينيين الذين تُجرى معهم مقابلات. واستنادًا إلى هذه التغطية، أتساءل عمّا إذا كانت أرواح الفلسطينيين غير مهمة لهذا الإعلام لأن حماس قتلت نحو 1.300 إسرائيلي. بالنسبة لوسائل الإعلام هذه، يبدو أن حياة 10.000 فلسطيني لا تساوي حتى حياة إسرائيلي واحد. ربما لو تمكّن هؤلاء الصحفيون من دخول غزة، لأصبحت التغطية الإعلامية أكثر توازنًا.

على نحو أكثر تحديدًا، لا تتضمّن تغطية وسائل الإعلام الأميركية للحرب أي سياق تاريخي أو ذاكرة تاريخية. فهي تعتبر أن شرارة الحرب انطلقت في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حين شنّت حماس هجماتها، ما استدعى ردًّا إسرائيليًا. حتى أن كل مقدّم نشرة أخبار تقريبًا يستهلّ كلامه بالعبارة نفسها: "حين اندلعت الحرب في غزة يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) في أعقاب الهجوم الوحشي الذي نفّذته حركة حماس...". ولكن ماذا عن الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين طوال العقود الخمسة الماضية؟ ماذا عن العلاقة بين السبب والنتيجة؟

قبل بضعة أيام، لم يكن يُسمع أي صوت عربي على شاشات التلفزيون الأميركية الكبرى، إذ كانت المحطات تُجري مقابلات فقط مع إسرائيليين. وفي المقابل، منحت وسائل إعلام غربية أخرى، مثل شبكة BBC وقناة "سكاي نيوز" والتلفزيون الفرنسي والتلفزيون السويسري (وأنا كنت في جنيف خلال الأسبوع الثاني من الحرب)، مساحة زمنية متساوية للأصوات العربية مع الأصوات الإسرائيلية واليهودية.

يونغ: لاحظ المعلّقون شرخًا بدا واضحًا للعيان بين النخب الغربية ومجتمعاتها حول الحرب في غزة. الموضوع ليس أسود أو أبيض، إذ يتّفق كُثرٌ في الغرب مع قادتهم، ولكن عمومًا ماذا يعني أن يحدث شقاق داخل هذه المجتمعات بسبب صراعٍ تشهده منطقة الشرق الأوسط؟

عبدو: إن ما يحصل هو تطوّر مهم. فتعاطُف الأوروبيين مع الفلسطينيين ومقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي يظهر في تغطية إعلامية متوازنة، على الرغم من الدعم المطلق الذي يقدّمه لإسرائيل قادةٌ أوروبيون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. في المملكة المتحدة، نظّم البريطانيون تظاهرات حاشدة عدّة دعمًا للفلسطينيين، فيما يواجه سوناك ضغوطًا داخلية من عامة الشعب ومن أعضاء في البرلمان لتغيير سياسته.

وفي ألمانيا التي تقع أسيرة لعقدة ذنب قديمة بسبب الهولوكوست (أو محرقة اليهود)، كانت المعارضة العلنية لإسرائيل أو الإسرائيليين عمومًا من المحظورات. ولكن اليوم، تجتاح البلد موجة من رفض السياسات الإسرائيلية، وتشهد مظاهرات داعمة للفلسطينيين منعتها الحكومة الألمانية في الوقت الراهن.

يونغ: ذكرتِ في وقتٍ سابق كيف يُحتمل أن يؤثّر الصراع في غزة على الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة العام المقبل. ما الذي دفعكِ إلى قول ذلك، وما النتائج التي تتوقعينها؟

عبدو: في هذه المرحلة، سيؤثّر غضب العرب والمسلمين من بايدن ومعارضتهم له على حظوظ انتخابه لولاية ثانية، كما ذكرتُ آنفًا. وخير دليلٍ على ذلك ما ورد في استطلاع نشره مؤخرًا المعهد العربي الأميركي، وأظهر أن الدعم الذي يحظى به بايدن في أوساط العرب الأميركيين تراجع من 59 إلى 17 في المئة منذ العام 2020. وقد أطلق دعم بايدن الثابت لإسرائيل العنان لحرب ثقافية، ربما تكون أشدّ خطورة حتى من تلك التي تسبّب بها الرئيس السابق دونالد ترامب. وتتجلّى معالم هذا الصراع في الجامعات على وجه الخصوص، حيث يتلقّى طلاب يهود تهديدات بالقتل. وفي فلوريدا، بدأت ربات المنازل اليهوديات بتعلُّم استخدام السلاح لحماية أنفسهن وعائلاتهن. وفي موازاة ذلك، تزداد وتيرة الهجمات التي تطال المسلمين والعرب في الولايات المتحدة. والعداوة بين هذَين المجتمعَين، التي كان يُعبّر عنها في السرّ، باتت الآن مكشوفة وفي العلن.

كشخصٍ ينتمي إلى المجتمع المحلّي العربي الأميركي، أعتقد أن الحرب ستُسهم في تعزيز حضور العرب الأميركيين بطرق لم نشهدها من قبل. لطالما لمسنا ترددا في الحديث ضدّ رئيس أميركي في سُدة الحكم، أيًا كان، لكن الوضع لم يعد كذلك اليوم. فالمظاهرات المناهضة لإسرائيل والمؤيّدة للفلسطينيين تعمّ بصورة يومية شوارع العاصمة الأميركية، ويُرجَّح أن يستمرّ ذلك بينما تتوالى فصول الحرب. واقع الحال هو أن جيل الشباب العربي والمسلم يمتلك الكفاءة والمؤهّلات المهنية، وبات أقل اكتراثًا بالاندماج من أهله. ويتمتع هؤلاء الشباب بالقوة والنفوذ في وظائفهم وداخل جامعاتهم. لكن ردود الفعل العنيفة قد بدأت، إذ أصدرت مجموعات يهودية ومدراء تنفيذيون يهود قائمة سوداء تضمّ أسماء لأشخاص عرب ومسلمين يجب، بحسب معدّيها، طردهم من وظائفهم الحالية لانتقادهم إسرائيل، أو عدم عرض أي منصب عليهم في المستقبل. وقد حظيت الإجراءات التمييزية هذه بتغطية واسعة في وسائل الإعلام. في السابق، وقَع أساتذة جامعيون مؤيّدون للفلسطينيين ضحايا هذا التمييز، لكن في الوقت الراهن تُشنّ حملة وطنية أوسع نطاقًا بكثير. وعلاوةً على ذلك، يهدِّد قادة ورجال أعمال يهود بسحب تمويلهم للجامعات إذا لم تُنفَّذ الإجراءات التي يطالبون بها في الحرم الجامعي.

يونغ: ختاما، هل تعتقدين أن عوامل مثل أعداد الضحايا الفلسطينيين في حرب غزة، ورغبة إسرائيل البادية للعيان في تهجير الفلسطينيين قسرًا من القطاع، أي في ارتكاب تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، ستجعل الرأي العام معارضا لإسرائيل بشكل حاسم؟ هل يمكن أن تشكّل هذه المرحلة نقطة تحوّل في طريقة النظر إلى إسرائيل؟

عبدو: آمل ذلك حقا. فما من سبب يبرّر قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، إلا إذا كان الهدف هو إبادة الفلسطينيين عن بكرة أبيهم أو تهجيرهم قسرًا إلى دولة عربية أخرى. لقد أقرّت إسرائيل بأنها لا تملك معلومات مؤكدة حول أمكنة تواجد قادة حماس، ناهيك عن أمكنة احتجاز الرهائن الذين يسعون إلى إطلاق سراحهم. لذلك، تعتمد إسرائيل "استراتيجية" القصف الوحشي والعشوائي الذي يستهدف جميع الفلسطينيين في غزة. أشكّ في أن تشهد مكانة إسرائيل تغييرا ملحوظًا في أوساط الحكومات، لكنني أظنّ أن الرأي العام المجتمعي في الغرب سيتبدّل، وسيصبح أصعب بكثير على اليهود العيش بسعادة ورضى في الغرب.

مع ذلك، ينبغي أن تشكّل عملية إعادة تأهيل النظام السوري تحذيرًا يستحق أن يؤخذ بجديّة. لقد استغرق الأمر عقدًا كاملًا تقريبًا، لكنه حظي من جديد بترحيب الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، بالإضافةً إلى الصين، بعد مقتل أكثر من 300 ألف سوري خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد.



*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرّر مدوّنة "ديوان" في كارنيغي المعنيّة بشؤون الشرق الأوسط. كان سابقاً كاتباً ومحرّر صفحة الرأي في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، وينشر راهناً مقالاً أسبوعيّاً في كلٍ من صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، وفي الموقع الإلكتروني "ناو ليبانون". وهو أيضاً مؤلّف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle، الذي أدرجته صحيفة "وول ستريت جورنال" ضمن قائمة الكتب العشرة الأبرز للعام 2010، وحاز على الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظّمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".



*النسخة الإنجليزية بعنوان: The Divisive Palestinian Shockwaves