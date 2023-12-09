قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

أليكس سايمون - (أوريان 21) 2023/11/30



إن تغير المناخ الذي من المفترض أن تعالجه الدول والمنظمات غير الحكومية في قمة المناخ 28 في دبي يتطلب التفكير في الترابط بين المجتمعات، وخاصة على نطاق البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق، تتعارض سياسات الهجرة التي تسعى إلى جعل أوروبا حصناً منيعاً مع الديناميكيات العميقة التي تشهدها المنطقة.

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تتداخل مناخات بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله بسبب الاحتباس الحراري، لدرجةٍ باتت معها المنطقة أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، حتى في ظلّ إلحاح السّاسة الأوروبيون على إبعاد جيرانهم العرب والأفارقة. بيد أن الصّيف الحارق يؤكد مدى عُقم هذا الموقف وعنفه.

تواجه بلدان جنوب أوروبا وشمال إفريقيا التهديدات البيئية نفسها، إذ سجّل شهر يوليو/تموز درجات حرارة قياسية على كلا الضفتين. اندلعت الحرائق في غابات تونس والجزائر، كما أوْدت بحياة أشخاص في اليونان وإيطاليا. ومع أن بلدان شمال إفريقيا معتادة على موجات الحرارة المرتفعة، لكن يبدو أن المستقبل سيعرف زيادة في وتيرة هذه الموجات وحِدّتها - وفي قدرتها على عبور البحر الأبيض المتوسط والزحف شمالاً إلى أوروبا.

من المحاصيل إلى الهجرة

يقترن المناخ العِدائيّ بزيادة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، إذ يؤدي الجفاف والتقلبات المناخية إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي في شمال إفريقيا وأوروبا على السواء. مع ذلك، تجد الدول الأوروبية نفسها أقْدَر على مجابهة هذه الأضرار، لا سيما عن طريق استيراد المحاصيل (ما يعني استيراداً غير مباشر للماء) من جاراتها الجنوبية. في الواقع، تُسهم ندرة المياه في تراجع قدرة أوروبا على إشباع شهيّتها من المحاصيل المُستهلِكة لكميات كبيرة من المياه ــ مثل فاكهة الأفوكادو الشهيرة ــ وهو ما قد يدفع القارّة إلى الاتّكال أكثر على المنتجين في شمال إفريقيا مثل المغرب وتونس ومصر. مع أن صادرات هذه المحاصيل تتيح للدول الثلاثة تدفقاً مرغوباً من العملات الأجنبية، ولكنها تُراكم في الوقت -(1569) نفسه تكاليفاً خفيّة في مجال الأمن الغذائي [والمائي.

بالمثل، قد تُسهم الطاقة في زيادة الترابط بين القارتين، لكن على نحو غير متكافئ أيضاً. فمع تهافت أوروبا على تأمين إمداداتها الطاقيّة والتحوّل عن الوقود الأحفوري، فإنها تتطلع إلى الاستفادة من موارد عديدة في الجنوب، مثل الموارد المعدنية الحيوية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والشمس والأرض والمياه اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية - وربما الطاقة الهيدروجينية - في بلدان شمال إفريقيا. غير أن هذا يُثير أيضاً سؤالاً شائكاً: هل تستطيع أوروبا الاستفادة من موارد القارة الإفريقية دون الإضرار بإمدادات بلدانها من الغذاء والماء والطاقة؟

في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يُصاحبه ارتفاع في وتيرة الهجرة - وهي القضية التي تكون فيها إجابة أوروبا أكثر فأكثر عسكريّة وأمنية. في حزيران (يونيو) 2023، سجّلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 240 29“عبوراً غير قانوني للحدود”، وهو أعلى رقم تُسجّله في شهر واحد منذ العام 2016، بزيادةٍ بلغت 40 في المائة عن حزيران (يونيو) 2022. ولئِن كان من الصّعب إقامة صلة مباشرة بين تغير المناخ والهجرة، فإن الأمر الأصعب هو تجاهل الطرق التي قد تؤدي بها التقلبات المناخية الشديدة إلى إرغام الناس اليائسين على مغادرة بلدانهم.

مصر وتونس نموذجا

لنأخذ على سبيل المثال مصر، التي كانت في مقدمة البلدان الأصليّة للمهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط في العام 2023. تواجه مصر أزماتٍ متفاقمة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي، كما أنها معرّضة بشدة لتهديدات مناخية عدّة، ليس أقلّها خطر ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط الذي سيؤدي إلى إغراق جزء كبير من دلتا نهر النيل أو زيادة ملوحة أراضيها. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد عدد سكان مصر - الأكبر في العالم العربي، إذ يتجاوز 100 مليون نسمة - تقريباً بنفس سرعة انكماش اقتصادها.

بالتوازي مع هذا، قد تُسهم التغيرات المناخية الحادّة وتكثيف حملات قمع الهجرة في جعل مسارات العبور أكثر خطورة من أي وقت مضى. ولا أدلّ على ذلك من المشاهد الكابوسيّة التي رأيناها هذا الصيف في تونس، إذ ألقى النظام الماضي في استبداده - بعد أن أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لكبْح الهجرة مقابل تدفّق اليورو - بمئات المهاجرين الأفارقة في الصحراء على طول الحدود مع ليبيا والجزائر.

يُسلّط كل هذا ضوءًا ساطعاً على الموقف الأوروبي الذي يتلخّص في مبدأين: قمع هجرة العرب والأفارقة، والاعتماد على الموارد الإفريقية لتعزيز قدرة أوروبا على تأمين الغذاء والمياه والطاقة. مع أن هذه السياسة المزدوجة القائمة على الاحتواء والاستغلال ليست جديدة، غير أن الأزمة المناخية قد تزيد من تأجّجها ولا جدواها. فإذا تمّ استنزاف الأرض والمياه والطاقة من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط للاستفادة منها في بلدان الشمال، فهذا سبب إضافي يدفع بسكان المجتمعات التي تعاني من الأزمات المالية والمناخية إلى عرض البحر.

إن حلّ هذه المعضلة واضح من حيث المبدأ بقدر ما هو مستعصٍ من الناحية العملية، حيث لا يمكن تدبير التهديد المشترك المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة على سواحل البحر الأبيض المتوسط إلا عن طريق سياسات قائمة على الشراكة والتنمية والتفكير التقدميّ - على النقيض من السياسات الانعزالية والرّجعية المتفشية بلا هوادة.



*أليكس سيمون ALEX SIMON: رئيس قسم سورية في Synaps، بيروت. ترجم المقال من الإنجليزية إدريس أمجيش.