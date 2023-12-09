العراق: السوداني يشبّه مكافحة المخدرات بـ«الحرب على الإرهاب»

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن ((آفة المخدرات)) تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها ((تماثل الحرب ضد الإرهاب))، فيما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.



وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها، أمس السبت، في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، عقدته وزارة الداخلية العراقية لبحث ((المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها)).



وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية العراقية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية. وكالات