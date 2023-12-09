مظاهرات مؤيدة لفلسطين في نيويورك

مظاهرات مؤيدة لفلسطين في نيويورك
التاريخ
12/9/2023 11:30:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار. وكالات
MENAFN09122023000072011014ID1107564880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.