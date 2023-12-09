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مظاهرات مؤيدة لفلسطين في نيويورك

12/9/2023 11:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار. وكالات


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