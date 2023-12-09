مظاهرات مؤيدة لفلسطين في نيويورك

نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار. وكالات





