شركات النقل الهنغارية تبدأ احتجاجات على الحدود مع أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت رابطة شركات النقل البري الهنغارية أنها ستبدأ غدا الاثنين احتجاجات على الحدود مع أوكرانيا على ما يلحقه سائقو الشاحنات الأوكرانيون بأضرار بمؤسساتهم اللوجستية.
وأفادت وكالة "MTI" نقلا عن رئيس رابطة شركات النقل البري الهنغارية (MKFE) تيفادار أرفاي، أنه "بسبب ظهور شركات النقل الأوكرانية في سوق الاتحاد الأوروبي، وجدت عدة مئات من الشركات الهنغارية نفسها على وشك الانهيار".
ووفقا له، زاد عدد الكيلومترات التي قطعتها الشاحنات الأوكرانية على الطرق المجرية بنسبة 30%، في حين انخفض عدد الكيلومترات التي قطعتها الشاحنات الهنغارية بنسبة 4%. وكالات
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