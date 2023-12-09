شركات النقل الهنغارية تبدأ احتجاجات على الحدود مع أوكرانيا

أعلنت رابطة شركات النقل البري الهنغارية أنها ستبدأ غدا الاثنين احتجاجات على الحدود مع أوكرانيا على ما يلحقه سائقو الشاحنات الأوكرانيون بأضرار بمؤسساتهم اللوجستية.



وأفادت وكالة "MTI" نقلا عن رئيس رابطة شركات النقل البري الهنغارية (MKFE) تيفادار أرفاي، أنه "بسبب ظهور شركات النقل الأوكرانية في سوق الاتحاد الأوروبي، وجدت عدة مئات من الشركات الهنغارية نفسها على وشك الانهيار".





ووفقا له، زاد عدد الكيلومترات التي قطعتها الشاحنات الأوكرانية على الطرق المجرية بنسبة 30%، في حين انخفض عدد الكيلومترات التي قطعتها الشاحنات الهنغارية بنسبة 4%. وكالات



