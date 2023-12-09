الاحتلال يستهدف المستشفى الميداني الأردني بغزة

الاحتلال يستهدف المستشفى الميداني الأردني بغزة
التاريخ
12/9/2023 11:30:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة.
وأكدت أن هذا الاستهداف تسببت باضرار وتلف في محتويات المستشفى .
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