حاكمة أريزونا تطالب بايدن بتعويض قدره 512 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتهمت حاكمة أريزونا الديمقراطية، كاتي هوبز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالفشل في تأمين الحدود الجنوبية، وطالبته بتعويض قدره 512 مليون دولار.
يأتي ذلك بعد أن وصلت مواجهات الجمارك وحماية الحدود مع المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في يوم واحد، بتواجد 12000 مهاجر على الحدود يوم الثلاثاء، بما في ذلك أكثر من 10200 تم احتجازهم أثناء دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وكالات
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