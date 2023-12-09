المصريون يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس للبلاد

يتوجه المصريون الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، إذ تجرى الانتخابات التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة، على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر.



ويبدأ المصريون في الداخل، عملية التصويت، بعدما أنهت السلطات استعداداتها والانتهاء من تصويت المصريين في الخارج.



وتستمر عمليات التصويت لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد وحتى الثلاثاء، فيما بدأ الجمعة، الصمت الانتخابي لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.



وانتهت وزارة التعليم المصرية من تجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم تخصيصها للجان ومقار للانتخابات. وكالات