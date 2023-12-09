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ثورة كروية

12/9/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تؤكد الأوضاع الصعبة التي تعيشها كرة القدم الأردنية حاليا، فنيا وإداريا، ضرورة حدوث ثورة في التخطيط والعمل، وتفعيل مقولة“ الشخص المناسب في المكان المناسب”، أملا في الانقلاب على الواقع المرير الذي أوصلنا إلى درجة من السوء، أعادتنا للوراء، بدلا من التقدم، حتى أن منتخبات آسيوية كانت في سنوات خلت، تتمنى الخسارة أمام المنتخب الوطني بأقل عدد من الأهداف، قبل أن تحدث هذه المنتخبات ثورة في منهجية العمل، وتنجح في التفوق علينا.
الكرة الأردنية وللأسف، تعيش حاليا واقعا مريرا.. فلا استقرار فني في الأندية و المنتخبات نحتمي به.. ولا شخصيات إدارية من رحم اللعبة قادرة على إدارة دفة المنتخبات أو الأندية (إلا من رحم ربي).. والكارثة الكبرى غياب القدرات المالية القادرة على تغطية نصف تكاليف الاحتراف وليس كله.
في الكرة الأردنية وبعكس المنتخبات المتطورة، تلعب العلاقات الشخصية دورا في استقطاب أو إبعاد المدربين، فمثلا مشكلة شخصية مع مدرب تتسبب في إبعاده، وتدمر أحلام شعب ينتظر الإنجاز.. في الكرة الأردنية يتم استقطاب إداريين لا يعرفون عدد اللاعبين في مباراة كرة قدم، هدفه فقط البحث عن الشهرة و”الشو” على حساب منتخب أو فريق يتابعه الملايين ممن تعرضوا لنوبات قلبية أو ارتفاع في الضغط لهول ما يرونه من“تخبيص” وتخبط.
واقع الكرة الأردنية من سيئ إلى أسوأ، وهذا يتطلب ثورة كروية في العمل وتغيير الإستراتيجيات، وإعطاء الخبز لخبازه، لنتمكن من العودة إلى المسار الصحيح الذي فقدناه منذ سنوات، فالوقت ما يزال متاحا للتصحيح، خاصة أمام اتحاد كرة القدم المطالب بالاستفادة من الأخطاء، والعمل على معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.
بداية التصحيح تأتي باستقطاب أشخاص مؤهلين و يعشقون الكرة وإنجازاتها، وهمهم الوحيد مصلحة المنتخب أو النادي، بعيدا عن مصالحهم الشخصية، وقادرون على العمل بطريقة صحيحة وعلمية ومنهجية، خاصة فيما يتعلق بآلية استقطاب المدربين واللاعبين والمحترفين الأجانب، ويملكون من الفكر الكروي ما يؤهلهم لإعادة البناء مجددا.. هناك الكثير ممن يستحقون مناصب كروية، ولكنهم لا يملكون النفوذ الذي يضعهم في مكانهم الطبيعي.. فهل من ثورة في العمل الكروي؟

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