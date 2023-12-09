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مقاومة أم حماس؟

12/9/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






بين الفكرة والتنفيذ فرق زمني، وبين التنظيم والتبعية فرق عقائدي، وبين العقيدة وأسلوب الحياة فرق ظاهري، وبين المقاومة وحماس فرق استمرارية واستدامة حقوق ومطالب غير منتهية، وإن كانا يكمل بعضهما البعض.
قد يرفض الطرح كثيرون! وما أقدمه وجهة نظر للنقاش، وبالتأكيد أي وجهة نظر أخرى مقبولة لدي مهما كانت، فأنا أقدم وجهة نظري بتجرد دون تبعية، أقدم ما أعلم أنه أساس في المفهوم والواقع، وما أثبتته سنوات النزاع الطويلة على أرض فلسطين أجمع أو على أي بقعة نزاع على الأرض.
كتبت أكثر من موقف حول غزة الأقوى والأبقى، وهو أقل الواجب بوجه الجريمة بحق مدنيين، ولكن لم أكتب أو أشر في أي منها صراحة باسم حركة معينة قبل هذا المقال، ومرد ذلك قناعتي بالفرق بين تعظيم عقيدة أو تسمية جهة تنفيذ، وإن كانا ((وجهين لعملة واحدة))، ولكن علينا ألا ننسى أن هناك فرقا بين الصورة والكتابة في رمزية وقيمة أي عملة، فالصورة تتغير لكن دون تغير القيمة الكتابية على الوجه الآخر.
((المقاومة)) أبقى وأقوى ما دامت عقيدة وفكرة وأسلوب حياة عند النزاع، وغير ذلك هي أسماء لنماذج التنفيذ، وإن اختلفت أشكالها وطرقها وموقف الناس منها، ولهذا تعرّف ((المقاومة)) بأنها الحراك والسياسات والدعوات والعمليات التي تدعو أو تدعم مقاومة الاحتلال والاضطهاد والاستعمار.
في فلسطين بدأت ((المقاومة)) منذ الاحتلال البريطاني عام 1918، واستمرت حتى اليوم ولن تتوقف كعقيدة في مواجهة محتل، ويتنوع المفهوم بين تحركات مدنية أو شعبية أو مسلحة أو سياسية، وتتغير حسب ما تفرضه الظروف وواقع الأمر واتجاهات الأفراد، وكان عام 1948 هو نقطة التحول في المفهوم والتنفيذ، حيث بدأت تظهر فصائل فلسطينية ذات طابع سياسي تستخدم مفهوم الكفاح المسلح للإشارة إلى أشكال المقاومة المسلحة، ولكن بقي مصطلح ((المقاومة)) جزءا من هوية واسم بعض الفصائل الفلسطينية، مثل تسمية ((حركة المقاومة الإسلامية حماس)) عام 1987م، لتبدأ بعدها مرحلة وشكل مختلف من مواجهة الاحتلال.
ما أقدمه وأراه هو أن التنفيذ والمصطلح الأكثر استدامة لرفع الاحتلال والإبقاء على القبول الكبير لدى شعوب العالم من تعاطف واهتمام والذي نقل القضية بأوسع أشكالها وحضورها بما تجاوز أي ملتقى أو اجتماع أو منظمة أو خطاب هو ضمان تسمية التنفيذ لرفع الاحتلال عن الأرض الفلسطينية بمصطلح ((المقاومة)) بتجرد دون نسبته إلى أي اسم يلحق به، سواء كان حركة أو جهة تنظيم، حتى نضمن استمراره مهما كانت النتائج، فلا نعلّق النصر- بإذن الله- لحركة، فهو غاية مشتركة أصلا، كما لا نعلق الضرر والخسارة وأي انكسار- لا سمح الله- باسم حركة، فنشعر بانعكاس الأثر طويلا على جوهر القضية واستدامة المطالبة بالحقوق.
((المقاومة)) اليوم كما نشاهدها هي فعل وتنفيذ واشتراك جمعي واسع ومتنوع وليس دورا فرديا، في ((المقاومة)) اليوم شركاء كثر، منهم من أبدع على الأرض في صموده بمواجهة الاحتلال كما أظهرتها ((حماس))، ومنهم من أبدع في القول والتصريح والفعل حقيقة بالدعم والإسناد والمواجهة في محاكمة المحتل بأكبر المحافل الدولية والعربية كما أظهرتها السياسة الأردنية المميزة، ومنهم من حركته الإنسانية والمشاعر، فقط، وليس الدين ولا الجنس ولا العقيدة، بل ما تابعوه وشاهدوه من صور لجرائم القتل والإبادة فوقفوا بوجه قادتهم كما هو في فعل كثير من شعوب الدول الأجنبية، فغيّرت خطاب دولهم، ولنعلم أن لا عاقل على وجه الأرض، مهما كان دينه وجنسه واعتقاده، يقبل ما يحدث على أرض غزة، ولهذا تراهم يدعمون ويقبلون مصطلح ((المقاومة))، ولكن ليس كل عاقل على وجه الأرض، مهما كان دينه وجنسه، قد يقبل تنظيما مسلحا وإن كان في أرضه شرعيا، ولهذا يستوجب علينا التفكير اليوم كما هو تفكيرنا بحماية أطفال ونساء وشيوخ وكل مدني في غزة أو على الأرض الفلسطينية، أن نفكر ونحمي عالمية القضية ووعي السواد العالمي الأعظم فيها اليوم، ونركز على المقاومة وليس التنظيم.

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