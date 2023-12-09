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تحديات موازنة 2024

12/9/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لعل من أبرز التحديات التي تواجه الخطة المالية للدولة لسنة 2024 تداعيات الوضع الإقليمي المتأزم في المنطقة، والذي قد يتطور بشكل خطير، وتتوسع حرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال ضد الأهل في غزة، وتصبح حربًا دولية.
فكل السيناريوهات باتت محتملة في ظل التدهور السريع لكافة الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.
تطورات الوضع الإقليمي، ستلقي بتداعيات عميقة على الاقتصاد الوطني في حال استمرت حرب الإبادة لأشهر أخرى- لا سمح الله-، وستكون لهذه الحرب إفرازات مالية كبيرة على كافة القطاعات بحيث تتولد ضغوطات مالية على الخزينة خاصة والاقتصاد عامةً.
فالقطاعات الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها السياحة والتجارة والصادرات، حتى النمط الاستهلاكي الداخلي، ستتأثر جميعًا بتداعيات عميقة بحيث تشكل ضغوطًا على المالية العامة للدولة، وتحديدًا في بند الإيرادات الضريبية، التي تعتمد في ثلثيها على تحصيلات ضريبة المبيعات والباقي من ضريبة الدخل.
فالتدفقات المالية خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا بعد السابع من شهر تشرين الأول الماضي، أعطت دلالات مهمة على وجود منحنى باتجاه سلبي في توريد بعض القطاعات التي كانت تورد للخزينة بشكل مستمر ومنتظم وثابت، وقد يتطور المشهد لمزيد من الضغوطات المالية الجديدة في حال طال أمد تلك الحرب.
لا شك بأن الحكومة خصصت ما يقارب 289 مليون دينار لدعم القمح وأسطوانات الغاز وهذا أمر جيد، لكن ما هو الحال إذا ما ارتفعت أسعار القمح والنفط في الأسواق العالمية بشكل كبير؟، وهو أمر محتمل في ظل تطورات الوضع الأمني في المنطقة، هنا سيتحتم على الخزينة توفير مخصصات إضافية لدعم تلك المواد الإستراتيجية، وهو ما يعني مزيدًا من العجز.
أيضًا، النفقات الرأسمالية التي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة تزيد على 1.729 مليار دينار، تواجه هي الأخرى تحديات كبيرة في تنفيذها، وتحديدًا من قبل كادر القطاع العام الحالي، فالممارسات السابقة تؤكد عدم القدرة المالية على تنفيذ تلك المشاريع لأسباب مختلفة، وسيكون لهذه الزاوية تحليل مفصل عن طبيعة المشاريع الرأسمالية وأثرها في الاقتصاد الوطني.
وجود حجم كبير من خدمة الدين العام، الذي يبلغ 1.98 مليار دينار في عام 2024، هو التحدي بحد ذاته، لأنه كبير بالأرقام المطلقة والنسبية معًا. وتوفير تلك المخصصات سيكون حتمًا على حساب مخصصات التنمية بالأساس.
كل التحديات السابقة قابلة للتغلب عليها، وحتى لا نكون متشائمين، فالواجب هو بعث رسالة تحذيرية للجهات المعنية لمزيد من التحوط خلال المرحلة المقبلة التي تسودها أجواء غير واضحة في الأفق. لذلك، فإن التحوط وشدّ الأحزمة بشكل مسبق هو إجراء يكفل أعلى درجات الاستقرار والحماية الاقتصادية من تداعيات كابوس اقتصادي محتمل في ظل سيناريوهات الحرب المخيفة.

MENAFN09122023000072011014ID1107564873

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