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في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

12/9/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








فيما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، وجد ذاته يتصارع مع أزمة كبيرة في إطار عالم حقوق الإنسان، من حيث الالتزام والتفسير من قِبل القوى العالمية المؤثرة.
وفي قلب هذه المعضلة يبرز الانقسام الصارخ بين شمولية وعالمية حقوق الإنسان وبين إنفاذها الانتقائي. والوضع المستمر في فلسطين منذ عقود، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني باستمرار في ظل الاحتلال الإسرائيلي، هو مثال صارخ على هذه المعضلة.
وعلى الرغم من الاستنكار الدولي والعالمي في جميع أنحاء العالم، لما يجري في قطاع غزة، ظلت الدول الغربية المؤثرة صامتة إلى حد كبير، وبعضها أصبح شريكا لإسرائيل، حيث قدمت الدعم السياسي والمادي والعسكري لمواصلة مذابحها ضد الفلسطينيين.
ويمتد هذا الدعم إلى التغاضي عن جرائم الحرب والمجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة، الذين يقاومون الاحتلال سعياً إلى نيل حقهم في تقرير المصير، وهو الحق المنصوص عليه في مبادئ حقوق الإنسان ذاتها التي تزعم هذه الدول الغربية أنها تتمسك بها.
إن الموقف الغربي الرسمي الأخير حيال بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يفضح المزيد من النفاق. إذ أظهر العديد من السياسيين الغربيين، الذين يدافعون بصوت عالٍ عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، افتقاراً صارخاً للالتزام بهذه المُثُل. وكشفت أفعالهم عدم الالتزام بمبادئ الشمولية والعالمية التي تشكل حجر الأساس لنظام حقوق الإنسان.
ترتكز حقوق الإنسان، بحكم تعريفها، على الاعتراف والاحترام متعدد الأبعاد لكرامة الإنسان. وهي تشمل طائفة واسعة الحقوق؛ من الحق الأساسي في الحياة إلى الحقوق المرتبطة بالتنمية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. ومع ذلك، فإن الموقف السائد في الدول الغربية ذات النفوذ يشير إلى نهج مشروط في التعامل مع هذه الحقوق، وهو النهج الذي يتوقف على ما إذا كانت هذه الحقوق تتماشى مع مصالحها الجيوسياسية.
ويمكن إرجاع جذور هذا الموقف إلى العقلية الاستعمارية التي نظرت تاريخياً إلى استغلال الشعوب غير الغربية كوسيلة لتعزيز المصالح الاقتصادية الغربية. ويبدو أن هذه العقلية ما تزال قائمة في الطريقة التي يجري فيها التعامل مع حقوق الإنسان اليوم، حيث تعتبر حقوق الأشخاص غير الغربيين في كثير من الأحيان ثانوية أو حتى يمكن الاستغناء عنها.
آثار ازدواجية المعايير في التعامل مع منظومة حقوق الإنسان، لم تؤد فقط إلى تراجع احترام دول العالم لهذه المبادئ، بل قوّض، وسيقوض، بشكل كبير مصداقية هذه الدول في التعامل مع قضايا التنمية المختلفة على المستوى العالمي. ويضرب عرض الحائط كل الخطط والمشاريع المشتركة مع دول الجنوب، وعلاقات التعاون التي تم العمل عليها خلال العقود الماضية.
الاعتقاد بأن تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا جرائم الحرب والمجازر، في الوقت الذي يستمر دعم ارتكابها، يعبر عن احترام حقوق الإنسان، هو تعبير عن ذات الرؤية الاستعلائية المتغطرسة تجاه الشعوب غير الغربية، ويطلق عليه ((تخويث)).
إن نظام حقوق الإنسان ليس اختراعاً غربياً، كما أنه ليس حكراً عليهم وحدهم. إنما هو تتويج للمبادئ والقيم والعادات العالمية، التي تشكلت بشكل كبير من خلال مساهمات الحضارات العربية الإسلامية والمسيحية. وبالتالي، هناك حاجة ماسة لهذه الحضارات، جنبا إلى جنب مع غيرها في جميع أنحاء العالم، لاستعادة السرد والتأكد بأن حقوق الإنسان عالمية حقا وليست مجرد أداة في ترسانة الدول القوية.
التواطؤ الغربي الأخير في مواجهة الفظائع الإسرائيلية لا يكشف فقط عن غطرسة عميقة وعقدةِ تفوُّقٍ تجاه الشعوب غير الغربية، بل يسلط الضوء أيضاً على أزمة أساسية في النهج الغربي تجاه حقوق الإنسان. وهي ليست أزمة نظام حقوق الإنسان نفسه، بل أزمة أولئك الذين يدّعون أنهم حراسه.
عندما نتأمل مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتّضح بشكل متزايد أن مبادئ حقوق الإنسان تظل منارة لأولئك الذين يسعَون إلى العدالة والمساواة والسلام. ومع ذلك، فإن القوى الغربية الكبرى، التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها بطلة هذه الحقوق، فشلت في واجبها بدعمها.

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