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حرب تختلف عن سابقاتها

12/9/2023 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لم نصل بعد إلى ذروة الحرب، وهذه حرب تختلف عن سابقاتها، وذروة الحرب هنا ليست نهاية العام الحالي كما يسرب الإسرائيليون، بل قد تمتد إلى ما بعد ذلك وفقا للواقع الميداني.
دخلت الحرب شهرها الثالث، وربما هذه أطول حرب إسرائيلية عربية، يتم فيها توظيف عنوان الحرب على فصائل فلسطينية، للانتقام من الشعب الفلسطيني، وإعادة تموضعه في فلسطين، أو جوارها، وما نراه يمكن عنونته بعنوان واحد، أي تحويل قطاع غزة إلى قطاع غير صالح للحياة، أبدا، حتى لو افترضنا مجرد افتراض، وقف الحرب، وبدء مشاريع الإعمار في القطاع.
السبب في ذلك أن حجم التدمير أكبر من حروب كبرى بين جيوش، تدمير المساكن كليا أو جزئيا، تدمير الشوارع، المدارس، المستشفيات، القطاع التجاري، شبكات الماء والكهرباء، مراكز الإيواء، مؤسسات الأمم المتحدة، المساجد، الكنائس، المؤسسات الرسمية، الجامعات والكليات، وهذا يعني أن لا مدن ستبقى صالحة للحياة، مع حشر مليوني فلسطيني، في مناطق الجنوب، وسط مناخات البرد والشتاء، حيث ينام كثيرون في الشوارع، ويتوزع آخرون على معارفهم وأقاربهم، ويستأجر فريق آخر إذا توفر لديه المال، غرفة هنا، أو شقة بأحسن الأحوال.
الغطاء السياسي الدولي الممنوح لإسرائيل يتجاوز هنا، فكرة الحرب على فصيل عسكري، وهذا على ما يبدو غطاء سياسي، لتحقيق أهداف أخطر، لم تتضح بعد، وستنكشف لاحقا.
دعونا فقط نتأمل المخطط، بدأت الحرب على شمال قطاع غزة، مع إخلاء مواطنيه وتهجيرهم إلى الوسط حيث دير البلح وخان يونس وعبسان، وبعد أن ضعفت الحرب البرية على شمال القطاع، تمت ملاحقة الناس إلى الوسط، والعمليات الآن جارية في الوسط، والمعارك تشتد، والانتقام من الأبرياء يتواصل، والذريعة هي ذاتها، أي البحث عن فصائل فلسطينية في الوسط، وفي مرحلة ثالثة مقبلة على الطريق، سيتم توسعة الحرب في الوسط، لإجبار النازحين من الشمال، وسكان وسط القطاع للهجرة إلى رفح، بحيث يتكدس أكثر من مليونين وربع مليون فلسطيني في منطقة ضيقة جدا، تكون مآلاتها إما الضغط للتهجير إلى مصر، أو فصل ثلاثة أرباع القطاع، ومصادرة أرضه، وتحويله إلى منطقة عازلة، وترك كل هذه الأعداد في الجنوب، دون حياة طبيعية، أو أمن واستقرار، أو اقتصاد، أو تعليم، أو علاج، ودون أي أفق.
أغلب بيوت القطاع تهدّمت، أو تضررت جزئيا، أو بقيت موجودة لكنها معرّضة للسقوط في أي لحظة، فمن الذي سيتمكن من العيش فيها، ونحن أمام مذبحة شملت البشر والحجر والشجر.
وسط هذه المناخات يتحدث الكل عن وقف الحرب، لكن على ما يبدو أن كل الخسائر البشرية، من وصول الشهداء إلى أكثر من 22 ألف فلسطيني، إذا زدنا عدد المفقودين ومن هم تحت الأنقاض إلى الأعداد المعلنة، ومع وجود أكثر من 50 ألف جريح، أغلبهم بلا علاج، ومع وجود إصابات تركت أثرا حادا على أجساد الأحياء، وتعرض الغزيين إلى القتل البطيء بسبب تفشي الأمراض المعدية، وقلة العناية الصحية، وندرة المياه، وتفشي الفيروسات، والبرد المؤلم، فإننا نكون أمام أكبر مذبحة شهدتها البشرية، وتحظى بأحد حالين، إما التغافل أو القبول.
كل هذا يقول مع بقية الملفات في الضفة الغربية والقدس، وما يجري في الإقليم، من تحشيدات عسكرية، والمؤشرات من جنوب لبنان، وسورية، والعراق، واليمن، وما يجري في البحر الأحمر بشأن الملاحة، إننا نذهب إلى توقعات مفتوحة، وعلينا أن نفتح عيوننا جيدا، فنحن لسنا أمام مجرد حرب تتدخل بها دول العالم، وتوقفها، بل إن إسرائيل تمضي وتتورط أكثر نحو مصير غامض، برغم كل هذا الدعم، وهذا التوحش، والدموية التي نراها كل دقيقة وثانية، بما يجعلنا، أيضا هنا، نضع كل الاحتمالات للنقاش، حول النهايات، وإذا ما كانت الحرب ستتوقف فعلا، أم أن غزة مجرد قدحة شرار ستشعل كل الإقليم الغافي فوق براميل بارود لاعتبارات مختلفة.
التحليل العميق للمشهد، يقول إن هذه الحرب تختلف عن سابقاتها، سواء بسبب كلفتها اليومية، أو بسبب تأثيراتها الممتدة داخل فلسطين، أو مهدداتها على جوار فلسطين، أو تداعياتها الإقليمية والدولية، وما يرتبط أيضا بمصير إسرائيل ذاتها، وديمومة وجودها وسط منطقتنا.

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