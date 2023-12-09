اليرموك ضمن أفضل 750 جامعة حول العالم

حققت جامعة اليرموك نتائج متميزة في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية للاستدامة ٢٠٢٤ QS World University Rankings: Sustainability 2024 ، والذي يقيس مدى قدرة الجامعات العالمية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حلت اليرموك في المرتبة 741-750 على مستوى العالم، وفي المرتبة 209على مستوى قارة آسيا، والثالثة على المستوى المحلي.



ويتضمن التصنيف ثلاثة محاور رئيسية هي التأثير البيئي، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة، ولكل منهما مؤشرات أداء محددة، إذ أحرزت الجامعة تقدما في الترتيب الذي حققته لهذا العام، حيث حلّت في المرتبة 733 على مستوى العالم في محور التأثير البيئي والذي يتكون من ثلاثة مؤشرات كان من أبرزها مؤشر الاستدامة البيئية Sustainability Environmentalوالذي حققت به الجامعة المرتبة 265 على مستوى العالم.



كما حققت الجامعة المرتبة 303 على مستوى العالم في مؤشر التبادل المعرفي Knowledge Exchange ضمن محور التأثير الاجتماعي Social Impact والذي يتكون من 5 مؤشرات، كما حلّت في المرتبة (347) عالمياً بمحور العالم الحوكمة (Governance).



وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن جامعة اليرموك باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة تحرص على القيام بدورها في خدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الأردن ويعزز منجزاته، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تم إقرارها من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وتتويجاً للدور المأمول من الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لمحاور التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن هذا التصنيف العالمي يُعنى بتقييم مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد مسّاد أن جامعة اليرموك تسعى لتحقيق تكامل معايير الاستدامة وممارساتها مع رسالة وأهداف وسياسات الجامعة وكلياتها ووحداتها الإدارية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للأجيال المقبلة، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم وتعزيز المسؤولية المستدامة في جميع الأنشطة التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه، وعبر مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي النوعي وخدمة المجتمع، والتخطيط الاستراتيجي؛ بما في ذلك تطوير البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة أو إنشاء برامج جديدة تواكب التطورات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل، جنبا إلى جنب مع تعزيز الاستدامة في مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية.



وأعرب عن شكره وتقديره لمركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة ولكل من يساهم في عمليات الإعداد والتحضير والمتابعة لمختلف القضايا المتعلقة بالتقدم لهذا التصنيف وغيره من التصنيفات العالمية الأخرى، مؤكدا أن اليرموك ترتقي وتتقدم بجهود أبنائها وكوادرها الأكاديمية والإدارية المتميزة.







