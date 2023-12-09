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شيوخ ووجهاء عشائر البلقاوية: الأردنيون يقفون في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية

12/9/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

عمان- أكد شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات عشائر البلقاوية وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية المتواصلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على تأمين مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، وموقفه الرافض لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، حيث ثمنوا الدور المحوري المهم الذي يقوم به جلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحريك الرأي الدولي نحو وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي من شأنه أن يؤجج مزيد من التوترات، في المنطقة.

وقالوا إن جميع الأردنيين يقفون في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزاز جلالته بهم وجميع الأردنيين، مشيرا إلى الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة وتوجيهات جلالة الملك من أجل نصرة الأشقاء في فلسطين.

وقال العيسوي ل إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ اليوم الأول هذه الحرب، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية، جهودا كبيرة لوقف العـقاب الجماعي بحق الأهل في غزة ووقف المجازر الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف أن تلك الجهود أسهمت في تغيير مواقف وتصريحات العديد من دول العالم، التي أصبحت تنادي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.

وأكد أن الأردن سيبقى يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإسناد الفلسطينيين في قطاع غزة ولن يدخر الأردن جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك مواصلة الجهود الرامية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية وإمداد المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة ونابلس وجنين بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات الإغاثية، التي تم إرسالها بتوجيهات ملكية، إلى قطاع غزة، بلغ (17) طائرة محملة بمساعدات طبية وغذائية، إلى جانب العديد من القوافل البرية، التي تم إرسالها منذ بداية الحرب واشتملت على 286 طناً من الطرود والمواد الغذائية والاغاثية والملابس.

ولفت إلى أن طائرة من سلاح الجو الملكي الأردني، قامت، بعد منتصف ليل الخميس الماضي، ورغم كل المخاطر والظروف الصعبة، بإنزال مساعدات طبية وعلاجية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص2 /في خان يونس جنوب قطاع غزة، للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب.

وقال العيسوي إن الأردن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيواصل إرسال المساعدات للإسهام في التخفيف عن الأهل في غزة.

وأشار إلى أن مواقف الأردن ثابته وراسخة بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الأردن بقيادته الهاشمية لن يقبل بأي شكل من الأشكال بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية العليا، ولن يقبل أيضا بأي حل لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد على ضرورة التصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة والتماسك الوطني، وضرورة رص الصفوف والوقوف خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته.

وقال إن موقف الشعب الأردني، بجميع مكوناته، الداعم لمواقف جلالة الملك ولصمود الأشقاء الفلسطينيين، هو مصدر فخر واعتزاز، وان الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي لقضايا أمته، سيبقى السـند القوي والداعم الرئيسي للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة.

من جهتهم، أكد الحضور التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم وجميع الأردنيين صفا واحدا خلف جلالة الملك ودعم مساعيه لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية، مثمنين جهود جلالته ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف الحرب وضمان استمرارية تأمين إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشادوا بموقف الأردن المتقدم، بقيادة جلالة الملك، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، بكسر الحصار على غزة، من خلال إرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة وتأمين المستشفى الميداني الأول في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، بناء على توجيهات ملكية، بالإضافة الى المساعدات الأردنية التي تتواصل للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

وثمنوا جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في توضيح الحقائق للمجتمع الدولي إزاء ما يشهده قطاع غزة، من خلال مقابلات صحفية أجرتها مع محطات تلفزة عالمية.

وقدروا عاليا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك على متابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء.

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدبلوماسية الأردنية وما اتخذته من إجراءات، بقيادة وتوجيهات جلالة الملك، مشيرين بهذا الصدد إلى جولات واتصالات جلالة الملك الدولية والإقليمية، والتي كان لها تأثير كبير على مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في غزة، على جانب سحب السفير الأردني لدى إسرائيل وعدم السماح للسفير الإسرائيلي العودة إلى عمان.

وأكدوا أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى الداعم للأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقالوا إن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الاردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، قضية الأردن الأولى، والمتمثل في دعم الأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددوا على ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية والمنجزات والوقوف بكل قوة خلف جلالة الملك والجيش العربي والأجهزة الأمنية، وإن جميع الأردنيين سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول المس بأمن واستقرار الأردن.

وسلموا العيسوي وثيقة تأييد ودعم مرفوعة إلى جلالة الملك.

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