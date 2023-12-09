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هل تتعثر مشاريع وتعيينات بـإربد الكبرى بتأخر المصادقة على موازنتها؟

12/9/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






تسبب عدم المصادقة على موازنة بلدية إربد الكبرى والبالغة 50 مليون دينار لغاية الآن، بتأجيل طرح المشاريع التنموية والخدماتية التي كانت تعتزم البلدية تنفيذها، إضافة إلى تأخر تنفيذ عطاءات فتح وتعبيد عدد من الطرق.
وحسب رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، فإنه وللمرة الأولى في تاريخ البلدية، لا يتم المصادقة على الموازنة رغم قيام البلدية بتعديلها أكثر من مرة بناء على طلب وزارة الإدارة المحلية، مشيرا أن تأخير المصادقة قد يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع الخدماتية.
واشار إلى أن هناك مشاريع بنى تحتية تأخر تنفيذها لمدة شهرين بسبب عدم وجود سيولة مالية وبالتالي فإن المقاول يرفض تنفيذ أي عطاء لحين دفع مستحقاته على البلدية، الامر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع التي تخدم آلاف المواطنين في المناطق التابعة للبلدية.
وتتمثل المشاريع التي تم إدراجها على موازنة العام الحالي فتح وتعبيد شوارع في المناطق التابعة للبلدية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار وشراء أراض من أجل إنشاء مقابر جديدة وتركيب وحدات إنارة وطرح عطاءات استثمارية وأعمال بنى تحتية لمشاريع تنموية وغيرها من الأعمال التي تتعلق بالبلدية.
وفيما يتعلق بتعيينات عمال الوطن وعددهم 100 عامل، أكد الكوفحي أن إجراءات تعيينهم تأخذ مجراها، وأنه تم إجراء المقابلات بانتظار استكمال المفاضلة بينهم ومن المتوقع الانتهاء من تعيينهم قبل نهاية العام الحالي اذا ما تم المصادقة على الموازنة.
وفيما يتعلق بالشواغر الأخرى كالرسامين والفنيين والمساحين والسائقين والمهندسين، أكد الكوفحي أنه تم تعيينهم على موازنة العام الماضي وقسم منهم لم يتم تعيينه لغاية الآن، حيث تم تعيين 8 مساحين ورسامين اثنين، و10 فنيين، و15 سائقا وجميعهم على موازنة العام الماضي.
وأشار إلى أن طرح العطاءات في حال تم إقرار الموازنة بحاجة إلى شهر للموافقة عليها والسير بإجراءات طرحها والإحالة والمصادقة عليها من قبل وزارة البلديات، وبالتالي فإن هذا العام لن تتمكن فيه البلدية من طرح عطاءات بحجم المبالغ المرصودة في الموازنة.
بدوره، قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية إن بعض موازنات البلديات صودق عليها بعد تصويب أوضاعها، عازيا التأخر في مصادقة موازنات البعض الآخر إلى وجود مخالفات فيها من حيث زيادة نسبة الرواتب عن المسموح بالقانون والمقدرة بـ 50 %، مؤكدا أنه تم المصادقة على موازنة العديد من البلديات لعدم وجود ملاحظات فيما أخرى صوبت أوضاعها وتمت المصادقة عليها قبل شهور.
وأكد المصدر أن تنفيذ عطاءات البلديات مربوط بالمصادقة عليها من الوزارة باستثناء بند صرف الرواتب للموظفين وإجراء صيانة للآليات.
وأكد المصدر أنه تم تصويب أوضاع موازنات البلديات بشطب الشواغر، التي كانت مستحدثة في عدد من الموازنات، حيث كانت نسبة الشواغر مرتفعة ومن شأنها زيادة نسبة الرواتب في الموازنة
على 50 %، إضافة إلى وجود مكافآت عالية لا تسمح الموازنة بوجود مثل هذه الأرقام.

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