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الأغوار: مزارعون يشكون إغراق السوق بالحمضيات المستوردة والزراعة ترد

12/9/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد الطيف






فيما أرجع مزارعو حمضيات بالغور الشمالي انخفاض أسعار الحمضيات هذه الفترة إلى زيادة كميات المعروض في الأسواق لنضوج الثمار بنفس الوقت وتداخل المواسم الزراعية في المملكة مع الموسم الزراعي في الغور الشمالي، يرى آخرون أن هذا الانخفاض ناتج عن استيراد الحمضيات رغم وجود فائض إنتاج محلي، ما سبب ذلك بخسائر مالية لهم.
انخفاض الأسعار دفع إلى توقف العديد من المزارعين عن قطاف الثمار وتوريدها إلى السوق المركزي، احتجاجا على ما قالوا إنه "غض الطرف عن إغراق السوق بالمنتجات المستوردة من دول مجاورة ما تسبب بانهيار الأسعار وبشكل مفاجئ".
بالنسبة للعديد من المزارعين، فإن انخفاض الأسعار سيتسبب لهم بخسائر، ويجعلهم غير قادرين على تسديد التزامات كان عول على جني أرباح الموسم من أجل تسديدها.
يقول المزارع أيمن الزينات إن صندوق البرتقال وزن 10 كيلو انخفض سعره إلى دينارين في السوق المركزي وصندوق الليمون يباع بحوالي دينار ونصف، وهو ما دفع بالعديد من المزارعين الى عدم قطاف الثمار وتركها على الأشجار تجنبا لدفع المزيد من الكلف.
وبين أن المزارعين يتعرضون لخسائر كبيرة، في وقت يعتبر موسم الحمضيات العصب الرئيس لعملية الزراعة بالأغوار الشمالية، إذ يعتمد أهالي اللواء على العمل في الزراعة وخصوصا زراعة الحمضيات، مطالبا من الجهات المعنية باتخاذ إجراء مناسب يحمي المزارعين من الخسائر.
وقال محمد أبو نعاج إن المزارع الأردني يعاني العديد من المشاكل الزراعية أهمها مشاكل التسويق، وارتفاع الكلفة الإنتاجية ناهيك عن تراكم الذمم المالية عليهم، مؤكدا أن آلاف المزارعين باتوا ملاحقين قانونيا بسبب الديون.
وحذر المزارع محمد الخضر من سیاسة إغراق السوق بالمنتج المستورد، والذي يؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي، ما یلحق الخسائر بالمزارعین، الذین یعانون أصلا من مصاعب كبيرة، داعيا الى ضرورة وضع خطط مستقبلية لحماية المنتج الزراعي وخصوصا الحمضيات، إذ تستحوذ زراعة الحمضيات على ما نسبته 90 % من مجمل العمل الزراعي باللواء.
وأكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي على أهمية تغيير سياسية العمل الزراعي، مشيرا إلى أن سبب الخسائر هو فائض الإنتاج الذي أدى إلى انخفاض الأسعار كما أن جودة المنتج لهذا العام كان لها أثر في الخسائر.
واوضح أن بعض المزارع لم تحصل على كميات مياه كافية لري الأشجار، كما غابت برامج الإرشاد الزراعي، ما أثر ذلك سلبا على جودة الإنتاج ومن ثم الأسعار.
وطالب الزيناتي من المزارعين بإعادة النظر في السياسة الزراعية وتطوير أنفسهم زراعيا، من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين، وإدخال التطور والحداثة لمزارعهم بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية في عمليات العناية بالأشجار.
من جانبه، أكد مصدر من وزارة الزراعة على أن كميات الحمضيات التي تدخل من دولة مجاورة ليست بكميات تجارية، وتدخل من سورية عبر ما يعرف بـ "البحارة"، موضحا أن الكميات التي تدخل تعرض في الأسواق البسيطة بمحافظة إربد والرمثا، مؤكدا أن الوزارة تحرص كل الحرص على ألا تغرق الأسواق بالمنتوجات الزراعية الفائضة أصلا عن الإنتاج.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه "لابد من اتباع آلية مستقبلا تضمن عدم طرح كميات كبيرة في الأسواق في المستقبل القريب، إضافة إلى أهمية أن يلتزم المزارعون بطرق الزراعة الحديثة التي توفر كميات إنتاج كبيرة ذات جودة عالية منافسة".

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