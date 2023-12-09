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مخيمات الأحراش.. أنماط مبتكرة لتنشيط السياحة الشتوية بجرش

12/9/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






في توجه لإدامة النشاط السياحي خلال موسم الشتاء في محافظة جرش، اتخذ عاملون بالقطاع من مناطق الأحراش المنتشرة بالقرى والبلدات أماكن لإدخال أنماط سياحية جديدة، بتوفير أجواء إقامة مميزة وسط الغابات في خيام بسيطة تتناسب وأجواء الطبيعة الخلابة وهدوئها الرائع.
وتبنت جمعيات خيرية وهيئات شبابية ومستثمرون في القطاع الخاص إقامة مخيمات طبيعية وسط الغابات وبالقرب من المحميات الطبيعية والتي تتوفر فيها مواقع مبيت ومرافق عامة وخدمات الطعام والشراب ومرافق ترفيهية للأطفال ومواقف سيارات وجلسات كما تتوفر فيها ووسائل تدفئة وبأسعار تفضيلية.
هذه المشاريع بحاجة إلى حملات ترويج وتفويج للزوار داخليا وخارجيا، لا سيما وأنها ما تزال جديدة وخارج الخريطة السياحية وتعتمد على ترويج متواضع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول الخبير السياحي ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات إن هذه المشاريع تعتبر أنماطا سياحية جديدة تسهم في توفير فرص عمل لأبناء القرى والبلدات وتستثمر الغابات والمحميات الطبيعية وتنشط السياحة الشتوية كون هذه المخميات والشاليهات تتوفر فيها وسائل تدفئة وتقام في أجواء ومواقع مميزة ومواقع عبور للمسارات السياحية وسياحة المغامرات وهي مواقع مميزة في فصل الشتاء وتجذب هواة التصوير والمدونيين.
ويعتقد أن هذه المشاريع السياحية الجديدة تساهم في تنشيط السياحة الشتوية الداخلية والتي من الطبيعي أنها تتراجع في فصل الشتاء نظرا للظروف الجوية، غير أنها فرصة جيدة للسياحة في فصل الشتاء وتغيير الأنماط الحياتية وزيارة المواقع السياحية في أجواء الشتاء الذي يضفي عليها مزيدا من التميز والتغيير والاختلاف عن باقي المواقع في الفصول الأخرى.
وأضاف أن هذه المشاريع تشيد بجهود فردية وشخصية من عاملين ومهتمين بالقطاع السياحي ويجب أن يتم مساعدتها والترويج لها ووضعها على الخارطة السياحية من قبل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لضمان نجاحها والحفاظ على استمراريتها.
في المقابل، يؤكد رئيس الجمعية الخضراء لحماية الطبيعة غسان عياصرة أن مشاريع المخيمات السياحية التي تقام في الغابات ومواقع المحميات الطبيعية تساهم إلى حد ما في حماية الطبيعة من الاعتداء والعبث كون مواقعها في منتصف الغابات ودائما ما يتواجد بها الزوار والعاملون وهناك حركة شبه مستمرة، ما تمنع العابثين من الاقتراب من هذه المواقع، فضلا عن أنها فرصة لتنشيط السياحة الشتوية، إذ توفر هذه المشاريع جلسات مميزة ومدفأة وتتوفر فيها كافة الخدمات السياحية من مبيت وطعام وشراب وهي مواقع مناسبة لإقامة ورشات العمل والمحاضرات والاجتماعات وفرصة لعشاق المغامرات وهواة التصوير.
وبين أن هذه المخيمات ورغم حداثتها أثبتت نجاحها في قرى وبلدات مختلفة منها بلدة ساكب، استنادا إلى عدد زوارها والمناسبات التي تقام فيها ودورها في الحفاظ على الطبيعة والبيئة كما وأنها فرصة مناسبة للتعرف على التنوع الطبيعي والبيئي في غابات جرش التي تضم أمهات الأشجار والتنوع الحيوي والبيئي.
ولاقت فكرة المخيمات الطبيعية ترحيب واسع من قبل العاملين في القطاع السياحي ومستثمرين بالسياحة لا سيما وأنها توفر فرص عمل لأبناء المنطقة القريبة منها.
وتمنى العياصرة أن يتم دعم هذه المشاريع من قبل وزارة السياحة من خلال الترويج لها ووضعها على الخريطة السياحية وتفويج الزوار لها والإعلان عنها من خلال برامج تشجيع السياحة الداخلية والخارجية كونها تستقطب الزوار ومختلف الفعاليات على مدار العام وتحافظ على الثروة الحرجية والتنوع البيئي.
من جانبه، قال مصدر مطلع في سياحة جرش إن جرش فيها مشاريع سياحية عديدة ومتنوعة كونها تتميز بوجود مواقع أثرية وغابات ومحميات طبيعية وهذه المشاريع السياحية يمكن إقامتها من خلال مستثمرين وعاملين في القطاع السياحي، فيما تقوم الوزارة بمتابعتها ومراقبة عملها وتشجيعها على العمل كونها نوع سياحي جديد ويشجع السياحة الداخلية الشتوية.

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