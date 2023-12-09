ضربة موجعة للعميد قبل المونديال

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي يخشى فيه الاتحاد مصير شباب الأهلي الإماراتي والمغرب التطواني، الذي حدث لهما في افتتاح كأس العالم للأندية، وكذلك الرغبة في تفادي عجز ممثلي قطر في المونديال، حيث تأكد غياب مدافع الاتحاد، البرازيلي لويز فيليبي عن النمور في رحلة كأس العالم للأندية التي تستضيفه المملكة خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها اللاعب عن إصابته بتمزق عضلي، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لـ6 أسابيع كاملة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وبالتالي سيغيب عن مونديال الأندية.
وتعرض لويز للإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام ضمك التي خسرها 1 /3، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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