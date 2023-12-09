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ضربة موجعة للعميد قبل المونديال

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يخشى فيه الاتحاد مصير شباب الأهلي الإماراتي والمغرب التطواني، الذي حدث لهما في افتتاح كأس العالم للأندية، وكذلك الرغبة في تفادي عجز ممثلي قطر في المونديال، حيث تأكد غياب مدافع الاتحاد، البرازيلي لويز فيليبي عن النمور في رحلة كأس العالم للأندية التي تستضيفه المملكة خلال الفترة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها اللاعب عن إصابته بتمزق عضلي، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لـ6 أسابيع كاملة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وبالتالي سيغيب عن مونديال الأندية.
وتعرض لويز للإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام ضمك التي خسرها 1 /3، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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