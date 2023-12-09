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5 أجانب يدعمون بطل آسيا

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعين بطل آسيا أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية بـ5 لاعبين أجانب، ساعيًا في الذهاب بعيدًا بمونديال الأندية، حيث يرتكز على ثنائي هولندي، بالإضافة إلى محترف واحد من النرويج والدنمارك وغينيا. وسيبدأ أوراوا المونديال بمواجهة ليون المكسيكي في مباراة الدور الثاني الجمعة المقبل، وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة مانشستر سيتي في نصف النهائي في الـ18 من ديسمبر الجاري.

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