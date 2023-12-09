5 أجانب يدعمون بطل آسيا

5 أجانب يدعمون بطل آسيا
التاريخ
12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستعين بطل آسيا أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية بـ5 لاعبين أجانب، ساعيًا في الذهاب بعيدًا بمونديال الأندية، حيث يرتكز على ثنائي هولندي، بالإضافة إلى محترف واحد من النرويج والدنمارك وغينيا. وسيبدأ أوراوا المونديال بمواجهة ليون المكسيكي في مباراة الدور الثاني الجمعة المقبل، وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة مانشستر سيتي في نصف النهائي في الـ18 من ديسمبر الجاري.
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