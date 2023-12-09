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الأهلي يعجز عن فك متاريس الرائد

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) عجز الأهلي عن تجاوز متاريس ضيفه الرائد الدفاعية، ليخرج الفريقان بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع قلعة الكؤوس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف على التعاون، ووصل رائد التحدي إلى النقطة الـ13.
وشهد اللقاء احتساب الحكم الروسي كيريل ليفنيكوف 15 دقيقة كوقت بدل ضائع، نظرا لتعطل سماعة الأذن التي تربطه بغرفة الـVAR.

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