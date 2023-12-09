الأهلي يعجز عن فك متاريس الرائد

(MENAFN
- Al Watan) عجز الأهلي عن تجاوز متاريس ضيفه الرائد الدفاعية، ليخرج الفريقان بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع قلعة الكؤوس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف على التعاون، ووصل رائد التحدي إلى النقطة الـ13.
وشهد اللقاء احتساب الحكم الروسي كيريل ليفنيكوف 15 دقيقة كوقت بدل ضائع، نظرا لتعطل سماعة الأذن التي تربطه بغرفة الـVAR.
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