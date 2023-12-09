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الكشف عن كرة مونديال الأندية

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد السعودي عن كرة مونديال كأس العالم للأندية 2023، وأعلن الاتحاد السعودي عن الكرة التي ستستخدم في المونديال الذي سينطلق بعد غد في ضايفة المملكة للمرة الأولى.

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