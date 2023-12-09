الكشف عن كرة مونديال الأندية

الكشف عن كرة مونديال الأندية
التاريخ
12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد السعودي عن كرة مونديال كأس العالم للأندية 2023، وأعلن الاتحاد السعودي عن الكرة التي ستستخدم في المونديال الذي سينطلق بعد غد في ضايفة المملكة للمرة الأولى.
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