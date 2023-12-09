اختبارات أخيرة لظهير العالمي

(MENAFN
- Al Watan) خضع مدافع النصر، البرازيلي أليكس تيليس، لجلسة علاجية أخيرة، أمس، إثر تعرضه لتمزق خفيف في العضلة الخلفية.
وأكدت مصادر أن تيليس أجرى عقب الجلسة، اختبارات طبية لتحديد قدرته على المشاركة، اليوم، في التدريبات الأخيرة قبل لقاء الشباب، غدًا، لحساب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان مدافع العالمي أصيب خلال الشوط الأول من مباراة الهلال، ضمن جولة ((الرياض إكسبو 2030))، وغاب عن لقاء فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، وعن مواجهة الرياض، لحساب الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
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