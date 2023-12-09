Sunday, 10 December 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختبارات أخيرة لظهير العالمي

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) خضع مدافع النصر، البرازيلي أليكس تيليس، لجلسة علاجية أخيرة، أمس، إثر تعرضه لتمزق خفيف في العضلة الخلفية.
وأكدت مصادر أن تيليس أجرى عقب الجلسة، اختبارات طبية لتحديد قدرته على المشاركة، اليوم، في التدريبات الأخيرة قبل لقاء الشباب، غدًا، لحساب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان مدافع العالمي أصيب خلال الشوط الأول من مباراة الهلال، ضمن جولة ((الرياض إكسبو 2030))، وغاب عن لقاء فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، وعن مواجهة الرياض، لحساب الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

MENAFN09122023000089011017ID1107564842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث