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450 دقيقة والنموذجي بلا انتصار

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاود الفتح، اليوم، تحضيراته لمواجهة الشباب الجمعة المقبل، في ختام منافسات الدور الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين، المهمة للفريق، الغائب عن الانتصارات منذ الجولة الـ11، عندما تغلب على الرائد 2 /1، في الـ27 من أكتوبر الماضي، وبعدها خاض 5 مباريات خسر منها 4 مواجهات وتعادل في واحدة، ويسعى مدربه الكرواتي سلافن بيليتش إلى إيقاف غياب 450 دقيقة عن الانتصارات.

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