450 دقيقة والنموذجي بلا انتصار
التاريخ
12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعاود الفتح، اليوم، تحضيراته لمواجهة الشباب الجمعة المقبل، في ختام منافسات الدور الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين، المهمة للفريق، الغائب عن الانتصارات منذ الجولة الـ11، عندما تغلب على الرائد 2 /1، في الـ27 من أكتوبر الماضي، وبعدها خاض 5 مباريات خسر منها 4 مواجهات وتعادل في واحدة، ويسعى مدربه الكرواتي سلافن بيليتش إلى إيقاف غياب 450 دقيقة عن الانتصارات.
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