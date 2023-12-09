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الحمراء تنافس جزائيات Yelo

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) طغت البطاقات الحمراء والجزائيات على الجولة الـ12 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وتساوت بـ50% لكل منهما، وسقط المتصدر العروبة في فخ الخسارة للمرة الثانية على التوالي، وقفز القادسية لمركز الوصافة، وارتفعت انتصارات الجولة إلى 7 انتصارات، وانخفضت الأهداف إلى 22 هدفا مقارنة بالجولة السابقة التي بلغت 27 هدفا، واحتسبت تقنية الـ((VAR))، تسع حالات تحكيمية.
تراجع

شهدت الجولة الـ12، تراجع نتائج 11 ناديا، حيث خسر العروبة أمام الخلود للمرة الثانية على التوالي، بـ3 أهداف، بعد 8 انتصارات متتالية، وخسارة الترجي للمرة الرابعة على التوالي، وغياب انتصارات العين 540 دقيقة حصيلة 6 مباريات متتالية، وتعادل هجر للمرة الرابعة على التوالي، وتعثر العدالة للمرة الثانية بعد تعادله مع الجندل، وتعرض الجبلين لأكبر خسارة له هذا الموسم أمام النجمة بثلاثية نظيفة، وتراجع نتائج البكيرية في 4 مباريات متتالية، والذي لم يحقق معها أي انتصار، وخسارة القيصومة للمرة الثالثة على التوالي، في المقابل، حقق جدة 13 نقطة من أصل 18 في 6 مواجهات، قفز معها للمركز السابع بـ20 نقطة، وحافظ الباطن على سجله من الخسارة في 5 مباريات متتالية، وحقق الخلود الانتصار الثالث له على التوالي للمرة الأولى، وحقق العربي انتصاره الأول بعد غياب 540 دقيقة حصيلة 5 خسائر وتعادل.
تفوق

تفوقت انتصارات الجولة على الجولة السابقة، وحققت 7 انتصارات مقابل 6 انتصارات، وانخفضت حصيلة الأهداف إلى 22 هدفا مقابل 27 هدفا في الجولة الماضية، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف بـ5 انتصارات مقابل انتصارات للضيوف، واحتسبت الجولة 4 ضربات جزاء، وإشهار البطاقات الحمراء 4 مرات، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل.
صمود

صمد 6 مدربين في دوري يلو، ولم تشملهم رياح التغيير إلى الآن، التي طالت 12 مدربا، حيث يواصل روسمير سفيكو قيادة العروبة، والين هورفات قيادة العربي، ودينيس لافاني الجبلين، وداركو نوفيتش البكيرية، وماهر الشمري جدة، وزياد العفر الجندل.
- تراجع النتائج يؤرق 11 ناديا
- تفوق انتصارات المستضيفين على الضيوف
- الانتصارات ترتفع والأهداف تنخفض
- 6 مدربين صامدين في يلو

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