الحمراء تنافس جزائيات Yelo

(MENAFN
- Al Watan) طغت البطاقات الحمراء والجزائيات على الجولة الـ12 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وتساوت بـ50% لكل منهما، وسقط المتصدر العروبة في فخ الخسارة للمرة الثانية على التوالي، وقفز القادسية لمركز الوصافة، وارتفعت انتصارات الجولة إلى 7 انتصارات، وانخفضت الأهداف إلى 22 هدفا مقارنة بالجولة السابقة التي بلغت 27 هدفا، واحتسبت تقنية الـ((VAR))، تسع حالات تحكيمية.
تراجع
شهدت الجولة الـ12، تراجع نتائج 11 ناديا، حيث خسر العروبة أمام الخلود للمرة الثانية على التوالي، بـ3 أهداف، بعد 8 انتصارات متتالية، وخسارة الترجي للمرة الرابعة على التوالي، وغياب انتصارات العين 540 دقيقة حصيلة 6 مباريات متتالية، وتعادل هجر للمرة الرابعة على التوالي، وتعثر العدالة للمرة الثانية بعد تعادله مع الجندل، وتعرض الجبلين لأكبر خسارة له هذا الموسم أمام النجمة بثلاثية نظيفة، وتراجع نتائج البكيرية في 4 مباريات متتالية، والذي لم يحقق معها أي انتصار، وخسارة القيصومة للمرة الثالثة على التوالي، في المقابل، حقق جدة 13 نقطة من أصل 18 في 6 مواجهات، قفز معها للمركز السابع بـ20 نقطة، وحافظ الباطن على سجله من الخسارة في 5 مباريات متتالية، وحقق الخلود الانتصار الثالث له على التوالي للمرة الأولى، وحقق العربي انتصاره الأول بعد غياب 540 دقيقة حصيلة 5 خسائر وتعادل.
تفوق
تفوقت انتصارات الجولة على الجولة السابقة، وحققت 7 انتصارات مقابل 6 انتصارات، وانخفضت حصيلة الأهداف إلى 22 هدفا مقابل 27 هدفا في الجولة الماضية، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف بـ5 انتصارات مقابل انتصارات للضيوف، واحتسبت الجولة 4 ضربات جزاء، وإشهار البطاقات الحمراء 4 مرات، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل.
صمود
صمد 6 مدربين في دوري يلو، ولم تشملهم رياح التغيير إلى الآن، التي طالت 12 مدربا، حيث يواصل روسمير سفيكو قيادة العروبة، والين هورفات قيادة العربي، ودينيس لافاني الجبلين، وداركو نوفيتش البكيرية، وماهر الشمري جدة، وزياد العفر الجندل.
- تراجع النتائج يؤرق 11 ناديا
- تفوق انتصارات المستضيفين على الضيوف
- الانتصارات ترتفع والأهداف تنخفض
- 6 مدربين صامدين في يلو
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