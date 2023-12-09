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90 دقيقة تقرّب حلم الصاروخ

12/9/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تفصل 90 دقيقة مقبلة عميد فرق هواة جازان، صاروخ أبوعريش، عن تحقيق تأهل تاريخي إلى نهائي دورة الأبطال للهواة على مستوى المملكة، وتحقيق لقب بطولة الهواة كأول فريق على مستوى فرق الهواة بمنطقة الجنوب.
وتأهل الصاروخ إلى دور نصف النهائي بعد اجتيازه عقبة عميد ألمع في مباراة ماراثونية انتهت 3/4، ليقابل الفائز من مواجهة الأنوار والزعيم، بطلي الأحساء والدمام.
وشق الصاروخ مشواره بالبطولة من الملحق، حيث تجاوز الرشيد 4/5، وانتصر على العربي من صبيا بثلاثية نظيفة أعلنت تأهله لبطولة الأبطال، وفاز على القلعة من عسير بهدفين نظيفين، ليواجه سامبدوريا في دور الـ32، ويتغلب عليه 4/3، ثم فاز على غرناطة عسير بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يتجاوز أخيرا عميد ألمع.
وأثمرت عدة عوامل، ممثلة في التغييرات الفنية، ودعم الفريق بلاعبين مميزين، والمتابعة الإدارية، واهتمام مكتب فرق هواة أبوعريش، والدعم الجماهيري، في تحقيق الفريق نتائجه الإيجابية والمميزة.

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