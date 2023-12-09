90 دقيقة تقرّب حلم الصاروخ

(MENAFN
- Al Watan) تفصل 90 دقيقة مقبلة عميد فرق هواة جازان، صاروخ أبوعريش، عن تحقيق تأهل تاريخي إلى نهائي دورة الأبطال للهواة على مستوى المملكة، وتحقيق لقب بطولة الهواة كأول فريق على مستوى فرق الهواة بمنطقة الجنوب.
وتأهل الصاروخ إلى دور نصف النهائي بعد اجتيازه عقبة عميد ألمع في مباراة ماراثونية انتهت 3/4، ليقابل الفائز من مواجهة الأنوار والزعيم، بطلي الأحساء والدمام.
وشق الصاروخ مشواره بالبطولة من الملحق، حيث تجاوز الرشيد 4/5، وانتصر على العربي من صبيا بثلاثية نظيفة أعلنت تأهله لبطولة الأبطال، وفاز على القلعة من عسير بهدفين نظيفين، ليواجه سامبدوريا في دور الـ32، ويتغلب عليه 4/3، ثم فاز على غرناطة عسير بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يتجاوز أخيرا عميد ألمع.
وأثمرت عدة عوامل، ممثلة في التغييرات الفنية، ودعم الفريق بلاعبين مميزين، والمتابعة الإدارية، واهتمام مكتب فرق هواة أبوعريش، والدعم الجماهيري، في تحقيق الفريق نتائجه الإيجابية والمميزة.
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