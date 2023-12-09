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40 % من المصابين بالخرف لا يعرفون أنهم مصابون به

12/9/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يشير تقرير جديد صادر عن لجنة الخرف في إنجلترا، نشر على موقع ( sciencealert ) إلى أن حوالي 36% من الأشخاص المصابين بالخرف لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة، كا يوضح التقرير إلى أشياء يمكن أن يفعلها أخصائيو الصحة والرعاية لتحسين اكتشاف العلامات المبكرة للخرف، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت تعتقد أن أحد المقربين إليك يعاني من هذه الحالة؟ وكيف يمكنك طرح الموضوع معهم؟
أشياء مفيدة يجب معرفتها
- إن الشخص الذي كان دائمًا واعيًا ومنظمًا في بداية الانهيار يختلف تمامًا عن الشخص المشتت العقل الذي يكون أكثر تشتتًا قليلاً.
- يمكن أن يؤثر الحزن والتوتر على الذاكرة ولكن ليس بداية الإصابة بالخرف.
- هناك تغييرات مرتبطة بالعمر في الإدراك. فنحن نأخذ وقتًا أطول للتعلم عندما نتقدم في السن.
فإذا رأيت هذه التغييرات تحدث في فترة زمنية قصيرة (أسابيع أو أيام)، فمن غير المرجح أن يكون ذلك بسبب الخرف ويمكن أن يكون شيئًا أكثر خطورة.
الخوف الأكبر
يذكر التقرير أن الخرف هو أحد أعظم المخاوف في عصرنا، ويمكن أن يؤدي الرعب الناتج عن فقدان الذات إلى تجنب الأشخاص مناقشة المشكلة، أو مناقشتها بطريقة غير مفيدة (مثل الانتقاد أو الإذلال عن غير قصد) أو مناقشتها مع أقارب آخرين، ولكن ليس مع الشخص الذي يلاحظون تغيرات فيه، وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في انعدام الثقة.
وفي بعض الأحيان يكون الشخص في حالة إنكار أو يفتقر إلى المعرفة بمشاكل الذاكرة، ويتابع التقرير أنه يجب على الشخص في هذه الحالة عدم التقليل من ذلك، لأنه ربما يتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بمخاوفه، وفي حال كان مصراً على أنه ليس لديه مخاوف، فمن الصعب التعامل مع هذا الأمر.
رؤية الطبيب العام
وينصح التقرير أن المصاب إذا وافق على زيارة الطبيب، فمن المفيد له الاستعداد عن طريق ملء مذكرات لمدة أسبوع بنوع مشاكل الذاكرة (أو غيرها) التي واجهتها، وما كان يحدث في ذلك الوقت وتأثير فشل الذاكرة، لمساعدتهم على فهم المشكلات. فالناس عندما يسمعون مجرد اقتراح كلمة الخرف، فإنهم يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث لهم، وما سيخسرونه، وما يمكنهم مواكبته، وأين سينتهي بهم الأمر. غالبًا ما تتم مشاركة هذه الشكوك مع أفراد الأسرة. لكن الأبحاث تظهر أن الجوانب الإيجابية للتشخيص في الوقت المناسب تفوق المخاوف بمرور الوقت.

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