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المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل إلكترونيا على جوائزه

12/9/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، عن فتح باب التسجيل والمنافسة غدًا إلكترونيًا على جوائز المنتدى, وفق خطوات ميسرة. وأوضحت الأمانة، أن التسجيل في الجائزة متاح من الغد 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024، من خلال الدخول على الرابط المخصص ( اضغط هنا )، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم النقر على "بدء التسجيل" بعد الاطلاع على التعليمات والشروط، وإكمال عملية التسجيل عبر اختيار فئة الجائزة، والتأكد من تسليم المشاركة لتطلع عليها لجنة التحكيم، وأخيرًا متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة من إعدادات الحساب.
تكريم المتميزين وتشجيع الأعمال المهنية
وأشارت أمانة الجائزة، إلى أنه سيتم استقبال الاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني ( اضغط هنا ), مبينة أن الجائزة تهدف إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.
وأفادت الأمانة أن الجائزة تمنح لمنسوبي مؤسسات الإعلام أفراداً أو مجموعات، وممثلي الفرق الإعلامية أو ممثلي المؤسسات، ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية أفراداً أو مجموعات، والشخصيات الإعلامية المرشحة من قبل الهيئة الاستشارية في المنتدى.
ولفت النظر إلى أنه يمكن المشاركة في الجائزة عبر 6 مسارات، تتمثل في:
- الصحافة (التقرير، المقال، الحوار).
- الإنتاج المرئي والمسموع (الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست).
- الإنتاج العلمي (الدراسات والبحوث).
- الإعلام الرقمي (منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي).
- الابتكار والريادة (الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي).
- الشخصية الإعلامية للعام 2024م.
واشترطت الأمانة, لقبول الأعمال المقدمة أو المرشحة لنيل الجائزة، أن يكون العمل المقدم جديدًا ومنشورًا حديثًا، خلال دورة الجائزة؛ أي لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر العمل وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية. يذكر أن النسخة الماضية من الجائزة شهدت تنافس 720 عملاً إعلامياً.وينطلق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، خلال الفترة من 20 - 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، (بالشراكة) مع هيئة الصحفيين السعوديين. ويُقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس" خلال الفترة من 19 - 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

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