متحف اللوفر يرفع أسعاره

(MENAFN
- Al Watan) قرر متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية العام المقبل 29 %، مما يزيد من مخاوف زيادة التكاليف التي سيواجهها من سيزورون العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية.
وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان الجمعة إن رسوم الدخول ستزيد في يناير إلى 22 يورو (23.70 دولارا) من 17 يورو. وهو أول رفع للرسوم منذ عام 2017.
وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده في التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاما والمعلمين والصحفيين.
ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد.
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