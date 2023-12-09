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متحف اللوفر يرفع أسعاره

12/9/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية العام المقبل 29 %، مما يزيد من مخاوف زيادة التكاليف التي سيواجهها من سيزورون العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية.
وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان الجمعة إن رسوم الدخول ستزيد في يناير إلى 22 يورو (23.70 دولارا) من 17 يورو. وهو أول رفع للرسوم منذ عام 2017.
وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده في التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاما والمعلمين والصحفيين.
ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد.

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