وفاة راين أونيل نجم السبعينيات

(MENAFN
- Al Watan) توفي راين أونيل، الممثل المحبوب الذي انتقل من مسلسل تلفزيوني إلى دور رشح لجائزة الأوسكار في ((لاف ستوري)) وقدم عرضًا ساخرًا أمام ابنته تاتوم البالغة من العمر 9 سنوات في ((بيبر مون))، حسبما أعلن ابنه الجمعة.
قال باتريك أونيل، أحد المذيعين الرياضيين في لوس أنجلوس، على موقع إنستغرام: ((لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما أحبنا)).
لم يعط أي سبب الوفاة. تم تشخيص إصابة راين أونيل بسرطان البروستاتا في عام 2012، بعد عقد من تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن لأول مرة. كان عمره 82 عامًا.
كان راين أونيل من بين أكبر نجوم السينما في العالم في السبعينيات، حيث عمل في مختلف الأنواع مع العديد من المخرجين الأكثر شهرة في تلك الحقبة بما في ذلك بيتر بوجدانوفيتش في ((بيبر مون)) و))واتس آب دوك)) وستانلي كوبريك في فيلم ((باري ليندن)). غالبًا ما كان يستخدم مظهره الصبياني الأشقر الجميل ليلعب دور الرجال الذين أخفوا خلفيات غامضة أو شريرة خلف صورهم النظيفة.
MENAFN09122023000089011017ID1107564835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.