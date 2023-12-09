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وفاة راين أونيل نجم السبعينيات

12/9/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي راين أونيل، الممثل المحبوب الذي انتقل من مسلسل تلفزيوني إلى دور رشح لجائزة الأوسكار في ((لاف ستوري)) وقدم عرضًا ساخرًا أمام ابنته تاتوم البالغة من العمر 9 سنوات في ((بيبر مون))، حسبما أعلن ابنه الجمعة.
قال باتريك أونيل، أحد المذيعين الرياضيين في لوس أنجلوس، على موقع إنستغرام: ((لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما أحبنا)).
لم يعط أي سبب الوفاة. تم تشخيص إصابة راين أونيل بسرطان البروستاتا في عام 2012، بعد عقد من تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن لأول مرة. كان عمره 82 عامًا.
كان راين أونيل من بين أكبر نجوم السينما في العالم في السبعينيات، حيث عمل في مختلف الأنواع مع العديد من المخرجين الأكثر شهرة في تلك الحقبة بما في ذلك بيتر بوجدانوفيتش في ((بيبر مون)) و))واتس آب دوك)) وستانلي كوبريك في فيلم ((باري ليندن)). غالبًا ما كان يستخدم مظهره الصبياني الأشقر الجميل ليلعب دور الرجال الذين أخفوا خلفيات غامضة أو شريرة خلف صورهم النظيفة.

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