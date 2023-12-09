اكتشاف فطر سام ومعد

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الفطر، أطلقوا عليه تسمية ((البافبول المطاردة))، ورسموا أوجه تشابه مع الديدان الرملية الشهيرة المعروفة باسم ((شاي هولود)) من رواية الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت.
((البافبول المطاردة))، وهو فطر سام ومعد، تمت تسميته تيمنا بالديدان الرملية ((شاي هولود)) من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت ((الكثبان)). تم اكتشاف هذا النوع الجديد، في المجر، وهو واحد من أربعة أنواع جديدة في جنس ((البافبول))، بينما الأنواع الأخرى هي تولوستوما دوننس، تولوستوما هنجاريكوم، وتولوستوما ساكارولينس.
اختار الباحثون الاسم نظرًا للمظهر الذي يشبه الدودة في الجسم الثمري لهذا النوع، إلى جانب الموطن الرملي في سهوب بانونيا، حيث تم اكتشافه.
كانت هذه الاكتشافات ذات أهمية خاصة بسبب تحديد نباتات السهوب المجرية على التربة الرملية كنقطة ساخنة لكرات البافبول المطاردة في أوروبا. وأجرى فريق البحث مراجعة تصنيفية شاملة للفطريات المعوية في المجر، مما ساهم في فهم تنوع هذه المجموعة.
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