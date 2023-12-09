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اكتشاف فطر سام ومعد

12/9/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الفطر، أطلقوا عليه تسمية ((البافبول المطاردة))، ورسموا أوجه تشابه مع الديدان الرملية الشهيرة المعروفة باسم ((شاي هولود)) من رواية الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت.
((البافبول المطاردة))، وهو فطر سام ومعد، تمت تسميته تيمنا بالديدان الرملية ((شاي هولود)) من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت ((الكثبان)). تم اكتشاف هذا النوع الجديد، في المجر، وهو واحد من أربعة أنواع جديدة في جنس ((البافبول))، بينما الأنواع الأخرى هي تولوستوما دوننس، تولوستوما هنجاريكوم، وتولوستوما ساكارولينس.
اختار الباحثون الاسم نظرًا للمظهر الذي يشبه الدودة في الجسم الثمري لهذا النوع، إلى جانب الموطن الرملي في سهوب بانونيا، حيث تم اكتشافه.
كانت هذه الاكتشافات ذات أهمية خاصة بسبب تحديد نباتات السهوب المجرية على التربة الرملية كنقطة ساخنة لكرات البافبول المطاردة في أوروبا. وأجرى فريق البحث مراجعة تصنيفية شاملة للفطريات المعوية في المجر، مما ساهم في فهم تنوع هذه المجموعة.

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